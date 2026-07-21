Λίβερπουλ: Πρόταση 60 εκατ. ευρώ για Κάισου Σάνο

Η αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ και η απόλυση του Αρνε Σλοτ είναι μόνο ένα μέρος των αλλαγών που προχωρά η ιδιοκτήτρια εταιρία «Fenway Sports Group». Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun» οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της FSG έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν το καλοκαίρι κι άλλα αστέρια της ομάδας, ώστε να προχωρήσει σε ανανέωση του ρόστερ.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η ομάδα του Αντονι Ιραόλα κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Μάιντς για να πάρει την αποκάλυψη της εθνικής Ιαπωνίας στο φετινό Μουντιάλ, τον Κάισου Σάνο. Ο 25χρονος διεθνής μέσος έχει προτάσεις επίσης από Νιούκαστλ και Ντόρτμουντ, αλλά προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ανφιλντ».