Θέλει και Ντόρσεϊ ο ΠΑΟΚ!

Λένε πως «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» και αυτό φαίνεται πως ισχύει στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να κάνει και δεύτερο... κόλπο - γκρόσο το φετινό καλοκαίρι.

Οι «ασπρόμαυροι» έκαναν δικό τους τον Τζέντι Όσμαν, δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Aktor ως buy out και 9 εκατ. στον Τούρκο σμολ φόργουορντ για συμβόλαιο τριών ετών. Όμως, ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει εκεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η νέα... μεγάλη ιδέα στο «Παλατάκι» είναι η απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Βέβαια, η περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική.

Ο διεθνής σούτινγκ γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για την ερχόμενη σεζόν και οι πρωταθλητές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ωστόσο, εδώ και εβδομάδες έχει γίνει γνωστή η θέλησή του να υπογράψει μια νέα συμφωνία με σημαντικά αυξημένες απολαβές.

Όπως τονίσαμε, λοιπόν, οι Πειραιώτες έχουν το «πάνω χέρι» στην υπόθεση Ντόρσεϊ. Όμως, αυτή τη στιγμή συναντούν αντιδράσεις στην προσπάθεια ανανέωσης του άλλοτε NBAer, την ώρα που έχουν «ανοιχτό» και το «κεφάλαιο Ουόκαπ».

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ περιμένει τις εξελίξεις και θέλει να κινηθεί για ακόμα μία «βόμβα».

sdna.gr