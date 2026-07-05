Μπήκε και ο Μίντεντορπ στη λίστα

O Στιν Μίντεντορπ είναι ο νέος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπήκε στη λίστα των παικτών που ανανεώσαν τη συνεργασία τους με την Ανόρθωση. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Αμμοχώστου, το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει πλέον διάρκεια μέχρι το 2029.

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Stijn Middendorp.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας, μέχρι τον Μάιο του 2029» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της «Κυρίας».