O Εμπαπέ έχει παραπάνω γκολ από Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία στα νοκ άουτ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα Παγκόσμια Κύπελλα!

Με το πέναλτι που εκτέλεσε στη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, ο αρχηγός των «τρικολόρ» έφτασε τα 11 γκολ σε αγώνες νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2018 και έπειτα, όταν δηλαδή έκανε και το ντεμπούτο του.

Το επίτευγμά του γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι, στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχει σκοράρει μόνος του περισσότερες φορές στα νοκ άουτ από ολόκληρες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις!

Συγκεκριμένα, Βραζιλία, Αγγλία, Πορτογαλία και Ισπανία έχουν σκοράρει λιγότερο στα νοκ άουτ των τριών τελευταίων Μουντιάλ απ' ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Αναλυτικά τα γκολ σε νοκ άουτ Μουντιάλ από το 2018:

Κιλιάν Εμπαπέ: 11

Βραζιλία: 10

Αγγλία: 10

Πορτογαλία: 9

Ισπανία: 4

Πηγή: sport-fm.gr