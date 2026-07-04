«Κοντά στην απόκτηση του Μπόνγκα η Ρεάλ Μαδρίτης»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Άιζακ Μπόνγκα, με την Παρτίζαν να ανακοινώνει το μεσημέρι του Σαββάτου το οριστικό της «διαζύγιο» με τον Γερμανό φόργουορντ, ο οποίος ενεργοποιεί τη ρήτρα των 700 χιλ. ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο της Ευρωλίγκας.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, «Encestando», ο 26χρονος άσος βρίσκεται μια... ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός πως για τον παίκτη είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Μπαρτσελόνα.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι «μερένχες» και ο Μπόνγκα έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής φόργουορντ κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.