«Κοντά στην απόκτηση του Μπόνγκα η Ρεάλ Μαδρίτης»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα ο Άιζακ Μπόνγκα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Άιζακ Μπόνγκα, με την Παρτίζαν να ανακοινώνει το μεσημέρι του Σαββάτου το οριστικό της «διαζύγιο» με τον Γερμανό φόργουορντ, ο οποίος ενεργοποιεί τη ρήτρα των 700 χιλ. ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του και θα συνεχίσει σε άλλον σύλλογο της Ευρωλίγκας.
Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, «Encestando», ο 26χρονος άσος βρίσκεται μια... ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός πως για τον παίκτη είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Μπαρτσελόνα.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι «μερένχες» και ο Μπόνγκα έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κάτι επίσημο.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής φόργουορντ κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.