Μαθαίνει τους αντιπάλους του στην Ευρώπη ο ΑΠΟΕΛ

Στο Preliminary Round του UEFA Futsal Champions League θα αρχίσει η πορεία του πρωταθλητή φούτσαλ, ΑΠΟΕΛ. Όπως ενημερώνουν οι γαλαζοκίτρινοι, θα μάθουν τους αντιπάλους τους την ερχόμενη Τετάρτη (08/07), στην κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν της Ελβετίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ευρωπαϊκής μας πορείας στο UEFA Futsal Champions League 2026/27 έχει αρχίσει.

Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 13:00 (ώρα Κύπρου), στα κεντρικά γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Preliminary Round, από την οποία ο ΑΠΟΕΛ θα μάθει τόσο τους αντιπάλους του όσο και τη χώρα στην οποία θα αγωνιστεί.

Η προκριματική φάση αποτελείται από 32 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε 8 ομίλους των 4 ομάδων.

Κάθε ομάδα θα δώσει τρεις αγώνες, αντιμετωπίζοντας μία φορά κάθε αντίπαλο του ομίλου της, ενώ μόνο η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση θα εξασφαλίσει την πρόκριση στη Main Round (Path .

Στο UEFA Futsal Champions League δεν υπάρχουν εντός και εκτός έδρας αγώνες στην προκριματική φάση.

Κάθε όμιλος φιλοξενείται από μία ομάδα που έχει οριστεί ως διοργανώτρια (host), με αποτέλεσμα όλοι οι αγώνες του ομίλου να διεξάγονται στην ίδια πόλη και στην ίδια χώρα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι διοργανωτής και, ως εκ τούτου, θα ταξιδέψει σε μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τους ομίλους.

Με βάση τη διαδικασία της κλήρωσης, ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να αγωνιστεί σε μία από τις ακόλουθες έξι χώρες:

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Ελλάδα

Ουγγαρία

Μαυροβούνιο

Αλβανία

Αυστρία

Ο ΑΠΟΕΛ έχει τοποθετηθεί στο Position 3 της κλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει:

μία ομάδα από το Position 1

μία ομάδα από το Position 2

μία ομάδα από το Position 4

Οι αγώνες του Preliminary Round θα διεξαχθούν το διάστημα 25 έως 30 Αυγούστου 2026, με όλες τις ομάδες κάθε ομίλου να συγκεντρώνονται στη διοργανώτρια χώρα για τη διεξαγωγή των τριών αγωνιστικών».