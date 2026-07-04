Μία Αργεντινή κτισμένη γύρω από τον Μέσι

Το βράδυ της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου στην Κύπρο) στο Μαϊάμι, όπου η Αργεντινή έφτασε κοντά σε ένα μνημειώδες φιάσκο στον γύρο των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου (3-2 στην παράταση), υπογράμμισε γι΄ άλλη μια φορά την εξάρτηση των παγκόσμιων πρωταθλητών από τον Λέο Μέσι.

Δείχνοντας εμφανώς εξαντλημένος μετά από 120 λεπτά στο γήπεδο, ο 39χρονος «ψύλλος» παραδέχτηκε ότι περίμενε έναν «πολύ δύσκολο αγώνα» όπου «κανείς δεν σου δίνει τίποτα».

«Αυτό χαρακτηρίζει αυτό το ξεχωριστό Παγκόσμιο Κύπελλο: όλα είναι πολύ ισορροπημένα, πολύ περίπλοκα, όλοι οι αγώνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι», συνέχισε, χωρίς να σχολιάσει την ατομική του απόδοση.

Αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο «Βασιλιάς Λέο» σκόραρε πρώτα το 1-0 μετά από ένα μεταξένιο κοντρόλ της μπάλας κι ένα δυνατό σουτ με το αριστερό πόδι, και στη συνέχεια προετοίμασε τα επόμενα δύο γκολ με κόρνερ.

Μετά από τέσσερις αγώνες βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ (7), αντιπροσωπεύοντας το 63% των γκολ της Αργεντινής από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πέρα από αυτά τα ακατέργαστα στατιστικά στοιχεία, ήταν ο αρχιτέκτονας των περισσότερων επικίνδυνων επιθέσεων της ομάδας του την Παρασκευή.

Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, του στέρησε ένα δεύτερο γκολ με ένα φάουλ που πήγε στην πάνω γωνία (73ο λεπτό) και με ένα σουτ που δεν ήταν δυνατό (63ο λεπτό). Εκτός από αυτό, η κυριαρχία του σχεδόν 40χρονου Μέσι στο παιχνίδι της Αργεντινής υπογραμμίζει τους περιορισμούς της «Αλμπισελέστε».

Ο αμυντικός Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος έδωσε μια εξαιρετική πάσα για... τον Μέσι στο πρώτο γκολ και σημείωσε το δεύτερο, ήταν η κύρια επιθετική απειλή. Από την άλλη πλευρά, οι Λαουτάρο Μαρτίνες, Τιάγκο Αλμάδα και Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, ήταν πολύ ήσυχοι. Και η Αργεντινή, που δεν είχε έναν πραγματικά αποτελεσματικό εξτρέμ, δεν είχε το βάθος για να αναστατώσει την άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι δεν δίστασε να αναφερθεί στο θέμα της «εξάρτησης από τον Μέσι»: «Ο Λέο σκόραρε γκολ, αλλά δημιουργήσαμε κι ευκαιρίες για γκολ για άλλους παίκτες (...). Δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί. Θα θέλαμε τα γκολ να μοιράζονται όλοι οι παίκτες της ομάδας, αρκεί όμως όλα να πάνε καλά, αρκεί να κερδίζουμε...». Το υπονοούμενο; Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ο Αργεντινός τεχνικός έχει χτίσει την ομάδα του γύρω από τον σούπερ σταρ και τα καλά αποτελέσματα στη φάση των ομίλων έχουν αποδείξει ότι αυτός παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να πετύχει κανείς ένα ιστορικό νταμπλ.

Η Αλμπισελέστε παίζει με αυτόν τον τρόπο εδώ και χρόνια κι αυτό έχει ήδη αποδώσει καρπούς στο Κατάρ το 2022 και κατά τη διάρκεια των δύο συνεχόμενων νικών του Κόπα Αμέρικα (2021, 2024). Μια τέτοια ρύθμιση, ωστόσο, δεν είναι χωρίς κινδύνους: τι θα συμβεί αν ο «La Pulga» τραυματιστεί, δεδομένου ότι πλησιάζει τα 40 και υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο τέλος της σεζόν;

«Αν κάποιοι πίστευαν ότι αυτή η ομάδα θα τα πήγαινε καλύτερα χωρίς τον Λέο, έγινε σαφές (...) ότι ο Λέο είναι ο πιο σημαντικός παίκτης από όλους», συνόψισε ο μέσος Άλεξις Μακ Άλιστερ.

Η ομάδα παίζει για το αστέρι «της». «Είναι το είδωλό μου από τότε που ήμουν παιδί. Προφανώς, θέλεις να του το ανταποδώσεις, να προσπαθήσεις να συντονίσεις τις κινήσεις σου, να έχεις αυτή τη χημεία», δήλωσε ο Άλβαρες στο DAZN.

«Σε κάνει να θέλεις να μπεις σε πόλεμο αν σου το ζητήσει», συνόψισε ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, φίλος του στην Εθνική ομάδα και στην Ίντερ Μαϊάμι. Η επόμενη μάχη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, στο γύρο των «16» εναντίον της Αιγύπτου του Μοχάμεντ Σαλάχ. Με τον Μέσι στην πρώτη γραμμή...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ