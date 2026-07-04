ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Formula 1: Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Αντονέλι στο Sprint της Βρετανίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Formula 1: Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Αντονέλι στο Sprint της Βρετανίας

Με την πρώτη του νίκη σε αγώνα Sprint της Formula 1, σήμερα στο Σίλβερστοουν, ο Κίμι Αντονέλι αύξησε κατά τρεις βαθμούς τη διαφορά του από τον Τζορτζ Ράσελ και κατά έναν βαθμό από τον Λιούις Χάμιλτον.

Ένα μικρό “λιθαράκι” ακόμα στην προσπάθειά του να γίνει φέτος παγκόσμιος πρωταθλητής, στα 20 χρόνια της ηλικίας του, έβαλε ο Κίμι Αντονέλι κερδίζοντας τους μέγιστους (8) βαθμούς του τέταρτου φετινού Sprint της Formula 1, στη Βρετανία.

Ο Κίμι πήρε έναν βαθμό παραπάνω από τον Λιούις Χάμιλτον και τρεις βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ – από τους δύο διώκτες του στη φετινή μάχη του τίτλου. Έτσι, τώρα τον χωρίζουν 43 βαθμοί από τον ομόλογό του στη Mercedes και 47 βαθμούς από τον Βρετανό της Ferrari.

Πίσω από τον Χάμιλτον υπάρχει ένα χάσμα άλλων 47 βαθμών από τους Λάντο Νόρις, Σαρλ Λεκλέρ, Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν που εναλλάσσονται στις θέσεις 4-7 της βαθμολογίας.

Στους κατασκευαστές η Mercedes αύξησε το προβάδισμά της από τη Ferrari λίγο ακόμη, στους 100 βαθμούς, και από την περσινή πρωταθλήτρια McLaren στους 148 βαθμούς.

Αναλυτικά οι βαθμολογίες των οδηγών και των κατασκευαστών μετά τον αγώνα Sprint της Βρετανίας, στο πλαίσιο του 9ου GP του πρωταθλήματος της Formula 1 2026:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Κίμι Αντονέλι – 179

2. Τζορτζ Ράσελ – 136

3. Λιούις Χάμιλτον – 132

4. Λάντο Νόρις – 85

5. Σαρλ Λεκλέρ – 83

6. Όσκαρ Πιάστρι – 82

7. Μαξ Φερστάπεν – 76

8. Ιζάκ Χάτζαρ – 42

9. Πιέρ Γκασλί – 41

10. Λίαμ Λόσον – 31

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1, Mercedes – 315

2. Ferrari – 215

3. McLaren – 167

4. Red Bull Racing – 118

5. Alpine – 57

6. RB – 45

7. Haas – 21

8. Williams – 11

9. Audi – 2

10. Aston Martin – 1

11. Cadillac – 0

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Γαλλία ξεπέρασε τα δύσκολα της Παραγουάης και προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη