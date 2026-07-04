Formula 1: Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Αντονέλι στο Sprint της Βρετανίας

Ένα μικρό “λιθαράκι” ακόμα στην προσπάθειά του να γίνει φέτος παγκόσμιος πρωταθλητής, στα 20 χρόνια της ηλικίας του, έβαλε ο Κίμι Αντονέλι κερδίζοντας τους μέγιστους (8) βαθμούς του τέταρτου φετινού Sprint της Formula 1, στη Βρετανία.

Ο Κίμι πήρε έναν βαθμό παραπάνω από τον Λιούις Χάμιλτον και τρεις βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ – από τους δύο διώκτες του στη φετινή μάχη του τίτλου. Έτσι, τώρα τον χωρίζουν 43 βαθμοί από τον ομόλογό του στη Mercedes και 47 βαθμούς από τον Βρετανό της Ferrari.

Πίσω από τον Χάμιλτον υπάρχει ένα χάσμα άλλων 47 βαθμών από τους Λάντο Νόρις, Σαρλ Λεκλέρ, Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν που εναλλάσσονται στις θέσεις 4-7 της βαθμολογίας.

Στους κατασκευαστές η Mercedes αύξησε το προβάδισμά της από τη Ferrari λίγο ακόμη, στους 100 βαθμούς, και από την περσινή πρωταθλήτρια McLaren στους 148 βαθμούς.

Αναλυτικά οι βαθμολογίες των οδηγών και των κατασκευαστών μετά τον αγώνα Sprint της Βρετανίας, στο πλαίσιο του 9ου GP του πρωταθλήματος της Formula 1 2026:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Κίμι Αντονέλι – 179

2. Τζορτζ Ράσελ – 136

3. Λιούις Χάμιλτον – 132

4. Λάντο Νόρις – 85

5. Σαρλ Λεκλέρ – 83

6. Όσκαρ Πιάστρι – 82

7. Μαξ Φερστάπεν – 76

8. Ιζάκ Χάτζαρ – 42

9. Πιέρ Γκασλί – 41

10. Λίαμ Λόσον – 31

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1, Mercedes – 315

2. Ferrari – 215

3. McLaren – 167

4. Red Bull Racing – 118

5. Alpine – 57

6. RB – 45

7. Haas – 21

8. Williams – 11

9. Audi – 2

10. Aston Martin – 1

11. Cadillac – 0