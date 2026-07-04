Παραμένει στην κορυφή του κόσμου ο Κύπριος τυφλός τοξοβόλος, Χρίστος Μισός

Στην κορυφή του κόσμου παρέμεινε ο Κύπριος κορυφαίος παρα-τοξοβόλος Χρίστος Μισός, κατακτώντας με απόλυτη κυριαρχία το χρυσό μετάλλιο στο διεθνές τουρνουά «Nove Mesto 2026 Hyundai World Archery Para Series» που πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία.

Ο Κύπριος πρωταθλητής και Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας Visually Impaired 1 (αθλητές με ολική απώλεια όρασης) επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί. Ανάμεσα σε 167 elite αθλητές από 29 έθνη, ο Μισός έκανε μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου στο Nové Město nad Metují, καθαρίζοντας τη νίκη με απόλυτη συγκέντρωση και ψυχικό σθένος.

Η νέα αυτή τεράστια επιτυχία έρχεται να σφραγίσει την ολική κυριαρχία του αθλητή, ο οποίος μετά τον ιστορικό τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή το 2025 και τη μετέπειτα υποψηφιότητά του ως «Τοξοβόλος της Χρονιάς 2025», συνεχίζει ασταμάτητος να γράφει ιστορία και να κρατά την κυπριακή σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την απονομή του χρυσού μεταλλίου, ο Χρίστος Μισός δήλωσε συγκινημένος: Αφιερώνω το χρυσό στην Κύπρο μας και σε όσους πίστεψαν σε μένα, σε στηρίζουν διαχρονικά με κάθε τρόπο για να μπορω να αγωνίζομαι στα γηπεδα του κόσμου. Η σημερινή νίκη είναι αποτέλεσμα σκλήρής δουλειάς. Σας ευχαριστώ όλους».