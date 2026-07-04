Τέλος από τη Βαλένθια ο Ντε Λαρέα που πηγαίνει στο ΝΒΑ και τους Μάβερικς!
ΓΗΠΕΔΟ
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Παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί και επίσημα ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, με τον 20χρονο γκαρντ να ετοιμάζεται για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.
Έτοιμος να... ανοίξει τα φτερά του και να ζήσει το όνειρο της συμμετοχής στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ είναι ο Σέρχιο Ντε Λαρέα!
Το μεσημέρι του Σαββάτου (04/07) η Βαλένθια ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον νεαρό διεθνή άσο που έλαμψε κατά τη διάρκεια της σεζόν στην Ευρωλίγκα και την ACB, ευχαριστώντας τον για τα όσα προσέφερε στον σύλλογο.
Ο Ντε Λαρέα πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί όπου θα αγωνιστεί με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς μετά την επιλογή του στο Νο. 20 του φετινού draft.