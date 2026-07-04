ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καθάρισε τη Βέστερλο ο φορτσάτος ΠΑΟΚ με γκολάρες και θέαμα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καθάρισε τη Βέστερλο ο φορτσάτος ΠΑΟΚ με γκολάρες και θέαμα

Εξαιρετικός εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ και στη δεύτερη φιλική του αναμέτρηση, με τους «ασπρόμαυρους» να καταπίνουν τη Βέστερλο, φιλοδωρώντας τη με τέσσερα τέρματα (4-0).

Ο  ΠΑΟΚ συνεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε στην πρώτη του φιλική μονομαχία απέναντι στη Μπέβερεν (4-1) επικρατώντας άνετα και απέναντι στην επίσης βέλγικη Βέστερλο με 4-0, έχοντας για ακόμη μία φορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε τρομερά κέφια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «ασπρόμαυρων» άνοιξε το σκορ με άψογο τελείωμα στο 54’, ενώ στο 63’ ο Θυμιάνης με μία κανονιά μέσα από την αντίπαλη περιοχή, μέχρι ο Καμαρά να βάλει το κερασάκι σε αυτή την τετραώροφη τούρτα, με δύο προσωπικά τέρματα στο 74’ και το 78’.

Ο Αλέσιο Λίσι και πάλι δοκίμασε νέους ποδοσφαιριστές και καινούργια πράγματα, με τον Αρίτζ Ελουστόντο να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του και μία σειρά από… πιτσιρίκια να παίρνουν κόμη περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά στο 7ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε αιφνιδιαστικό σουτ μετά την πάσα του Τέιλορ, όμως ο τερματοφύλακας της Βέστερλο πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση στην κάτω δεξιά του γωνία, απομακρύνοντας τον κίνδυνο. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς ο Σαρρής αποχώρησε αναγκαστικά λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, με τον Θυμιάνη να περνά στη θέση του.

Στο 18' ο Ζαφείρης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου γκολκίπερ. Η επόμενη μεγάλη στιγμή για τον «Δικέφαλο» ήρθε στο 39', όταν ο Μπέρδος εξαπέλυσε δυνατό σουτ από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα των Βέλγων να μπλοκάρει σταθερά.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε στο 54ο λεπτό. Οι Θεσσαλονικείς έφυγαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Μύθου τροφοδότησε ιδανικά τον Κωνσταντέλια και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.

Εννέα λεπτά αργότερα, στο 63', ο Θυμιάνης πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για το 2-0. Μετά από ψηλοκρεμαστή μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο μέσος του ΠΑΟΚ εκτέλεσε στην κίνηση και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και μέσα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Βέστερλο άγγιξε τη μείωση του σκορ στο 66', όταν ο Ουρέγκα σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και πήρε τροχιά προς την εστία, όμως ο Γκουγκεσασβίλι, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη πέσει, αντέδρασε εντυπωσιακά, βρήκε την μπάλα και τη έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, πραγματοποιώντας σπουδαία επέμβαση.

Στο 74' ο ΠΑΟΚ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με τον Καμαρά. Ο Αφρικανός χαφ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Βέστερλο, έκλεψε την μπάλα και με άψογο μακρινό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ στο ενεργητικό του, καθώς με εξαιρετικό πρώτο κοντρόλ και ψύχραιμο αριστερό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τον «Δικέφαλο».

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Τσιφτσής (46' Γκουγκεσασβίλι), Κένι (64' Λύρατζης), Τέιλορ (64' Γκόμες), Μιχαηλίδης (33' Μπαταούλας), Ελουστόντο (33' Κοσίδης - 74' Κωττάς), Ζαφείρης(33' Τσοπούρογλου), Σαρρής (11' Θυμιάνης - 64' Καμαρά), Κωνσταντέλιας (64' Πέλκας), Ζίβκοβιτς (33' Χατσίδης - 78' Ντούνγκα), Μπέρδος (46' Μπάλντε), Μύθου (64' Γερεμέγιεφ)

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα[Homepage Ζωνες]

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Γαλλία ξεπέρασε τα δύσκολα της Παραγουάης και προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη