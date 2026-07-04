Καθάρισε τη Βέστερλο ο φορτσάτος ΠΑΟΚ με γκολάρες και θέαμα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε στην πρώτη του φιλική μονομαχία απέναντι στη Μπέβερεν (4-1) επικρατώντας άνετα και απέναντι στην επίσης βέλγικη Βέστερλο με 4-0, έχοντας για ακόμη μία φορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε τρομερά κέφια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «ασπρόμαυρων» άνοιξε το σκορ με άψογο τελείωμα στο 54’, ενώ στο 63’ ο Θυμιάνης με μία κανονιά μέσα από την αντίπαλη περιοχή, μέχρι ο Καμαρά να βάλει το κερασάκι σε αυτή την τετραώροφη τούρτα, με δύο προσωπικά τέρματα στο 74’ και το 78’.

Ο Αλέσιο Λίσι και πάλι δοκίμασε νέους ποδοσφαιριστές και καινούργια πράγματα, με τον Αρίτζ Ελουστόντο να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του και μία σειρά από… πιτσιρίκια να παίρνουν κόμη περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά στο 7ο λεπτό, όταν ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε αιφνιδιαστικό σουτ μετά την πάσα του Τέιλορ, όμως ο τερματοφύλακας της Βέστερλο πραγματοποίησε δύσκολη επέμβαση στην κάτω δεξιά του γωνία, απομακρύνοντας τον κίνδυνο. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς ο Σαρρής αποχώρησε αναγκαστικά λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, με τον Θυμιάνη να περνά στη θέση του.

Στο 18' ο Ζαφείρης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου γκολκίπερ. Η επόμενη μεγάλη στιγμή για τον «Δικέφαλο» ήρθε στο 39', όταν ο Μπέρδος εξαπέλυσε δυνατό σουτ από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα των Βέλγων να μπλοκάρει σταθερά.

Η υπεροχή του ΠΑΟΚ καρποφόρησε στο 54ο λεπτό. Οι Θεσσαλονικείς έφυγαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Μύθου τροφοδότησε ιδανικά τον Κωνσταντέλια και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.

Εννέα λεπτά αργότερα, στο 63', ο Θυμιάνης πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για το 2-0. Μετά από ψηλοκρεμαστή μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο μέσος του ΠΑΟΚ εκτέλεσε στην κίνηση και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και μέσα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Η Βέστερλο άγγιξε τη μείωση του σκορ στο 66', όταν ο Ουρέγκα σούταρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και πήρε τροχιά προς την εστία, όμως ο Γκουγκεσασβίλι, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη πέσει, αντέδρασε εντυπωσιακά, βρήκε την μπάλα και τη έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι, πραγματοποιώντας σπουδαία επέμβαση.

Στο 74' ο ΠΑΟΚ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με τον Καμαρά. Ο Αφρικανός χαφ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Βέστερλο, έκλεψε την μπάλα και με άψογο μακρινό πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό γκολ στο ενεργητικό του, καθώς με εξαιρετικό πρώτο κοντρόλ και ψύχραιμο αριστερό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για τον «Δικέφαλο».

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Τσιφτσής (46' Γκουγκεσασβίλι), Κένι (64' Λύρατζης), Τέιλορ (64' Γκόμες), Μιχαηλίδης (33' Μπαταούλας), Ελουστόντο (33' Κοσίδης - 74' Κωττάς), Ζαφείρης(33' Τσοπούρογλου), Σαρρής (11' Θυμιάνης - 64' Καμαρά), Κωνσταντέλιας (64' Πέλκας), Ζίβκοβιτς (33' Χατσίδης - 78' Ντούνγκα), Μπέρδος (46' Μπάλντε), Μύθου (64' Γερεμέγιεφ)