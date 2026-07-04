«Παναθηναϊκός και Τράμπζονσπορ κατέθεσαν πρόταση για τον Ντρόνγκελεν»

Ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, προχώρησε σε νέες δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ένα ιδιαίτερα καυτό όνομα, για τον οποίο έχει ενδιαφερθεί έντονα και ο Παναθηναϊκός.

Ο πρόεδρος στις δηλώσεις του ανέφερε ότι οι «πράσινοι» μαζί με την Τράμπζονσπορ έχουν κάνει πρόταση για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού, ενώ μάλιστα τόνισε ότι η ομάδα περιμένει νεότερα από τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Σάμσουνσπορ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ:

«Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν είναι πολύτιμος παίκτης για εμάς. Οι φήμες περί ενδιαφέροντος της Γαλατάσαραϊ δεν ευσταθούν. Λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και την Τραμπζονσπόρ. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ερτουγκρούλ Ντογκάν. Ζήτησαν άδεια για να συναντηθούν με τον παίκτη και τους τη δώσαμε.

Μερικές φορές οι μεταγραφές κρίνονται την τελευταία στιγμή. Το περασμένο καλοκαίρι δεν είχαμε σκοπό να πουλήσουμε τον Ντιματά. Η Πάφος, η οποία προκρίθηκε στο Champions League, κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση την τελευταία ημέρα και τη δεχτήκαμε. Ο ατζέντης του Φαν Ντρόνγκελεν ανέφερε ότι υπάρχουν σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Περιμένουμε νέα από εκείνον».

Πηγή: sport-fm.gr