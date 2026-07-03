ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γαλλίας, η Μονακό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, καθώς η οικονομική επιτροπή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ απέρριψε την αίτησή της για συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα τη νέα σεζόν.

Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με το μέλλον της ομάδας να εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BeBasket», η οικονομική αρχή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ (DNCCG), δεν ενέκρινε τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Γαλλίας στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς η Μονακό έχει ήδη καταθέσει έφεση στην Ομοσπονδία της Γαλλίας, με την υπόθεση να αναμένεται να εξεταστεί στις 20 Ιουλίου. Παράλληλα, θα προηγηθεί νέα ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μονακό στις 10 Ιουλίου, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση της DNCCG αποτελεί ουσιαστικά την κορύφωση μιας κρίσης που διαρκεί εδώ και μήνες. Τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας συνδέονται άμεσα με τον ισχυρό άνδρα της, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων εξαιτίας των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Μάλιστα, το επιχειρηματικό μοντέλο της Μονακό βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του Φεντορίτσεφ, ενώ η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν χάρη στη στήριξη του κράτους του Πριγκιπάτου, που κάλυψε μισθούς και λειτουργικά έξοδα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, η κρατική βοήθεια δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό το υπάρχον διοικητικό καθεστώς. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο οι μετοχές του συλλόγου να περάσουν στον έλεγχο των πιστωτών έναντι συμβολικού ποσού, ενώ ο Φεντορίτσεφ φέρεται να έχει ήδη παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις του, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης νέων επενδυτών. Ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ, Τζαμάλ Μάσμπερν, παραμένει μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την ανάληψη του συλλόγου, ενώ στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί και ο Αμερικανός επιχειρηματίας Στίβεν Σούλερ, διευθύνων σύμβουλος των Enerjen Capital και European Maritime Finance. Αν τελικά η έφεση της Μονακό απορριφθεί, τότε η πρωταθλήτρια Γαλλίας κινδυνεύει να μείνει εκτός του γαλλικού πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, εξέλιξη που θα προκαλέσει ντόμινο στο γαλλικό μπάσκετ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ο Μέσι έχει υποφέρει αλλά είναι ακόμη εδώ - Σκέφτηκα να αποσυρθώ…»

World Cup 2026

|

Category image

Τον περιμένουν και αναμένουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπατίστ στον Παναθηναϊκό!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξεκίνημα, περιμένοντας την ενίσχυση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Καναδάς-Μαρόκο

World Cup 2026

|

Category image

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/07)

TV

|

Category image

Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Στους «16» η Κολομβία με το... φτωχό 1-0

World Cup 2026

|

Category image

Λύτρωση στο 111' για την Αργεντινή!

World Cup 2026

|

Category image

Από τα πέναλτι στους 16 του Μουντιάλ η Αίγυπτος!

World Cup 2026

|

Category image

O Τζόκοβιτς ισοφάρισε τις 105 νίκες του Φέντερερ στο Wimbledon

Τένις

|

Category image

Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Αλλάζει ώρα το Μεξικό-Αγγλία λόγω καταιγίδων!

World Cup 2026

|

Category image

Αποκάλυψη Athletic για τον ρόλο Μαρινάκη στη μεταγραφή Άντερσον: «Εξαιρετικός σκακιστής»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη