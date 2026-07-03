Από την κατάκτηση του πρωταθλήματος... εκτός πρωταθλήματος η Μονακό!

Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με το μέλλον της ομάδας να εξακολουθεί να βρίσκεται στον αέρα εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BeBasket», η οικονομική αρχή ελέγχου του γαλλικού μπάσκετ (DNCCG), δεν ενέκρινε τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Γαλλίας στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026-27, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις για τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς η Μονακό έχει ήδη καταθέσει έφεση στην Ομοσπονδία της Γαλλίας, με την υπόθεση να αναμένεται να εξεταστεί στις 20 Ιουλίου. Παράλληλα, θα προηγηθεί νέα ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μονακό στις 10 Ιουλίου, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση της DNCCG αποτελεί ουσιαστικά την κορύφωση μιας κρίσης που διαρκεί εδώ και μήνες. Τα οικονομικά προβλήματα της ομάδας συνδέονται άμεσα με τον ισχυρό άνδρα της, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος φέρεται να έχασε τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων εξαιτίας των κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας. Μάλιστα, το επιχειρηματικό μοντέλο της Μονακό βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση του Φεντορίτσεφ, ενώ η ομάδα κατάφερε να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν χάρη στη στήριξη του κράτους του Πριγκιπάτου, που κάλυψε μισθούς και λειτουργικά έξοδα μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ωστόσο, η κρατική βοήθεια δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό το υπάρχον διοικητικό καθεστώς. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο οι μετοχές του συλλόγου να περάσουν στον έλεγχο των πιστωτών έναντι συμβολικού ποσού, ενώ ο Φεντορίτσεφ φέρεται να έχει ήδη παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις του, οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης νέων επενδυτών. Ο πρώην αστέρας του ΝΒΑ, Τζαμάλ Μάσμπερν, παραμένει μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την ανάληψη του συλλόγου, ενώ στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί και ο Αμερικανός επιχειρηματίας Στίβεν Σούλερ, διευθύνων σύμβουλος των Enerjen Capital και European Maritime Finance. Αν τελικά η έφεση της Μονακό απορριφθεί, τότε η πρωταθλήτρια Γαλλίας κινδυνεύει να μείνει εκτός του γαλλικού πρωταθλήματος τη νέα σεζόν, εξέλιξη που θα προκαλέσει ντόμινο στο γαλλικό μπάσκετ.

gazzetta.gr