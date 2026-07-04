Αλγερία: Απολύθηκε ο Πέτκοβιτς, ο Τσέλε φαβορί για τη θέση του

Η Ελβετία προκρίθηκε στους «16» του παγκοσμίου κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας στο Βανκούβερ. Το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο με τη φανέλα με το εθνόσημο για τον σταρ της ομάδας Ριγιάντ Μαχρέζ, αλλά και για τον προπονητή της, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ο οποίος απολύθηκε από την ομοσπονδία της χώρας, λόγω της αποτυχίας του να προχωρήσει όσο αναμενόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ετσι μετά από περισσότερα από δύο χρόνια στην ηγεσία της εθνικής ομάδας, ο Βόσνιος κόουτς, με ελβετικό διαβατήριο, αποχαιρέτησε την Αλγερία και για τη θέση του η ομοσπονδία είναι σ' επαφές με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Νιγηρίας, Ερίκ Τσέλε, με καταγωγή από το Μάλι.