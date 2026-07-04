Υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Παολίνι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Wimbledon η Σάκκαρη!

Παρά το γεγονός πως είχε την ευκαιρία να γράψει ιστορία, με την πρώτη τη της συμμετοχή στη φάση των «16» του Wimbledon, η Μαρία Σάκκαρη, υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Τζασμίν Παολίνι, γνωρίζοντας καθαρή ήττα στα σετ με 2-0 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η 30χρονη Ιταλίδα που βρίσκεται στο No17 της Παγκόσμιας Κατάταξης επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί και δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι στην Ελληνίδα τενίστρια. Συγκεκριμένα, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης από το πρώτο κιόλας σετ επικρατώντας με 6-1, ενώ και το δεύτερο κρίθηκε εύκολα με τη Σάκκαρη ωστόσο να παίρνει δύο game για το τελικό 6-2.

Ο επόμενος αντίπαλος για την Παολίνι θα κριθεί από τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ίγκα Σβιόντεκ και της Αλεξάντρα Ιάλα.

Παρά τον σημερινό αποκλεισμό της η 30χρονη Ελληνίδα βρίσκεται στο Νούμερο 37 του κόσμου, κερδίζοντας έξι θέσεις από την πορεία της στο Βρετανικό Gran Slam.

Τα σετ: 6-1, 6-2