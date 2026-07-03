Και ξεμούδιασμα και δοκιμές

Μια πρώτη γεύση από τη «νέα» ΑΕΚ του Μάουρο Καμορανέζι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν οι φίλοι της ομάδας στο αυριανό (17:00) φιλικό με τη Χέλμοντ Σπορτ. Μετά από τέσσερις μέρες σκληρών προπονήσεων στο αθλητικό κέντρο της πόλης Μιέρλο, οι κιτρινοπράσινοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα πρώτο… ξεμούδιασμα απέναντι στην ολλανδική ομάδα, η οποία πέρσι τερμάτισε στη 18η θέση της βαθμολογίας στη Β΄ Κατηγορία της χώρας.

Πρόκειται για την ομάδα την οποία ο Παναθηναικός φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα (4-0) την Τετάρτη (01/07), στο πρώτο φιλικό τεστ των πρασίνων στην Ολλανδία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ εναντίον της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League είναι προγραμματισμένο σε ένα 20ήμερο, τα χρονικά περιθώρια για τον Καμορανέζι προκειμένου να μοντάρει την ομάδα του δεν είναι και πολύ μεγάλα.

Ως εκ τούτου, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός, μέσα από τις δοκιμές που θα κάνει στο πρώτο φιλικό, θα ξεκινήσει, λογικά, να εφαρμόζει, ώς ένα βαθμό, και τα πλάνα του ενόψει των διπλών αναμετρήσεων με τους Ισραηλινούς.