Ήταν… Sir στο Σίλβερστοουν και κατέκτησε την pole position του Sprint Race ο Χάμιλτον!

Ο Λιούις Χάμιλτον δηλώνει ξανά «παρών» και η Ferrari χαμογελά!

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την παρθενική του νίκη πίσω από το τιμόνι της Scuderia στο Grand Prix της Βαρκελώνης, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετικό αγωνιστικό μομέντουμ, κατακτώντας την pole position στο Sprint Race του Σίλβερστοουν!

Ο Βρετανός πιλότος της Ferrari είχε δείξει τις διαθέσεις του από τη μοναδική περίοδο δοκιμών του GP Βρετανίας, όταν και κατέγραψε νωρίτερα μέσα στην ημέρα τον καλύτερο χρόνο.

Παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετώπισε σε μια δύσκολη και απαιτητική πίστα όπως αυτή της πατρίδας του, ο Χάμιλτον, με χρόνο 1:28.376, κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Sprint Race, αφήνοντας πίσω του το παιδί-θαύμα της Formula 1 και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, κατά 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της κυριαρχίας του Λιούις στις κατατακτήριες ήταν το γεγονός πως τόσο στο SQ1, όσο και στα SQ2 και SQ3, κατέγραψε τους καλύτερους χρόνους!

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη θέση του grid θα βρεθούν οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ, που κατέγραψαν τον τρίτο και τέταρτο καλύτερο χρόνο αντίστοιχα, με τους Τζορτζ Ράσελ, Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι, Άιζακ Χατζάρ, Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λιντμπλαντ να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Το Sprint Race θα λάβει χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (04/07) στις 14:00.

Η σειρά εκκίνησης του Sprint Race:

sport-fm.gr