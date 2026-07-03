Κράξιμο σε VAR, κράξιμο και σε Κριστιάνο από Ζλάταν!

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πέρασε στην... επίθεση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις του για την αναμέτρηση Κροατίας–Πορτογαλίας, στρέφοντας τα πυρά του τόσο στο VAR όσο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ως σχολιαστής του Fox Sports, ο Σουηδός σταρ χαρακτήρισε την απόφαση «κλοπή», αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι ενδεχομένως υπήρχε επιθυμία να διαμορφωθεί ζευγάρι Πορτογαλία–Ισπανία στη φάση των «16».

«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι που αλλοιώθηκε στα τελευταία λεπτά από το VAR. Δεν βλέπω καμία παράβαση στη φάση του 2-2. Για μένα το γκολ έπρεπε να μετρήσει.

Ο παίκτης της Πορτογαλίας βρίσκει την μπάλα, άρα δεν υπάρχει οφσάιντ. Δεν γίνεται να ακυρώνεται έτσι ένα γκολ στο τέλος χωρίς ξεκάθαρη απόδειξη. Δεν ήταν διαιτητική απόφαση, ήταν καθαρή κλοπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κριτική του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη διαιτησία. Ο Ζλάταν προχώρησε και σε σκληρές αναφορές για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, υποστηρίζοντας ότι η Πορτογαλία δύσκολα μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης με τον 41χρονο αρχηγό ως βασικό επιθετικό.

«Δεν μπορείς να περιμένεις να κατακτήσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Ρονάλντο βασικό, όταν υπάρχει στον πάγκο ο Γκονσάλο Ράμος, ο οποίος μπήκε και σκόραρε.

Δεν είναι θέμα ηγεσίας, αλλά εγωισμού. Ο Ρονάλντο δεν έχει πλέον την ίδια κίνηση και ζει περισσότερο από τη φήμη του παρά από την απόδοσή του.

Η επιμονή να ξεκινά βασικός βασίζεται στη νοσταλγία και όχι στην αγωνιστική πραγματικότητα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη συνολική εικόνα του αγώνα, ο Ιμπραΐμοβιτς αναγνώρισε την ανωτερότητα της Πορτογαλίας, χωρίς όμως να παραλείψει την προσπάθεια της Κροατίας.

«Η Πορτογαλία ήταν ανώτερη και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες, όμως η Κροατία πάλεψε μέχρι το τέλος και άξιζε καλύτερη τύχη. Ο Μόντριτς και ο Κόβατσιτς αποχώρησαν με ψηλά το κεφάλι. Δεν με ικανοποίησαν οι εμφανίσεις των Πέδρο Νέτο και Μπρούνο Φερνάντες, αντίθετα ο Ραφαέλ Λεάο ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε πολλά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα», κατέληξε.

gazzetta.gr