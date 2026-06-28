Marca: «Πιο πιθανή η αποχώρηση παρά η παραμονή Σκαριόλο στη Ρεάλ»-Αταμάν και Σφαιρόπουλος υποψήφιοι

Πιο πιθανή είναι η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο από τη Ρεάλ, παρά η παραμονή στην τεχνική της ηγεσια, όπως αναφέρει η Marca.

Ο πρόωρος αποκλεισμός από την Τενερίφη στον πρώτο γύρο των playoffs της Liga Endesa, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε χωρίς τίτλο, κατέστησε τη θέση του Ιταλού προπονητή εξαιρετικά επισφαλή.

Όλα θα κριθούν από τη συνάντηση που θα έχει με τον νέο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ, Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, ο οποίος αντικατέστησε τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

«Ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ είχε ήδη απολύσει τον προπονητή κατά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Ιουλίου 2002. Τώρα, 24 χρόνια αργότερα, η κατάσταση μπορεί να επαναληφθεί. Σε μια ριζική τροπή των γεγονότων, το μέλλον του Ιταλού προπονητή φαίνεται πλέον να δείχνει περισσότερο προς την αποχώρηση από τη Ρεάλ παρά προς την παραμονή, παρόλο που μόλις πριν από λίγες ημέρες του είχε δοθεί πίστωση παρά την αποτυχημένη σεζόν», αναφέρει η Marca.

Μάλιστα, μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών είναι οι Εργκίν Αταμάν και Γιάννης Σφαιρόπουλος. «Ο επιθυμητός προπονητής θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ή να έχει προσιτή ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του. Μεταξύ των πρώτων, και με σημαντικό κύρος, είναι οι Εργκίν Αταμάν, Γιάννης Σφαιρόπουλος και Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Ούνιξ Καζάν», προσθέτει.