Ο Ομπράντοβιτς απάντησε στις φήμες για συνεργασία με Μπατίστ και Διαμαντίδη

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά την παρουσίασή του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στο πλαίσιο της επιστροφής του, κλήθηκε να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί τις φήμες, γύρω από την πιθανή συνεργασία του με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Μάικ Μπατίστ.

Αναλυτικά η αναφορά του στο θέμα:

«Ξέρω τις φήμες, είναι μέρος της ζωής με όλα τα ΜΜΕ και τα social media. Όλοι έχουν γνώμη. Τι να κάνω; Να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω ότι αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα; Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αντιμετωπίζω σοβαρά τη δουλειά μου. Όταν αποφασίσω ποιος θα είναι στο σταφ, πρώτα θα μιλήσω με τον πρόεδρο, τα άλλα στελέχη της διοίκησης και θα το μάθετε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός. Δεν θα είναι μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα ή κάτι γι’ αυτό. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε».