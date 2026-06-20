Τρέλα των Σέρβων: «Υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο παροξυσμός γύρω απ’το όνομα του Ομπράντοβιτς συνεχίζεται και στη Σερβία, με νέο δημοσίευμα να κάνει λόγο για υπογραφές.
Η επικαιρότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στρέφεται γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αυτή την στιγμή, με τον Παναθηναϊκό να επιθυμεί την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια.
Το «TeleSport» σε δημοσίευμά του αναφέρει πως ο θρυλικός προπονητής έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι τέτοιο δεν έχει βάση, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχουν πέσει ακόμα όμως οι υπογραφές.
🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026
According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀
More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb
sdna.gr