Οι κλήσεις του Σπανούλη για Ρουμανία και Πορτογαλία

Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στο τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των Προκριματικών του FIBA World Cup 2027, και στους αγώνες στη Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19.00) και εντός με την Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19.30)

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 15 παίκτες για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, αρχίζοντας σταδιακά από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

Εκτός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως αναμενόταν, αλλά επίσης και οι Θανάσης και Κώστας. Επίσης στις κλήσεις δεν είναι ο Κώστας Σλούκας και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ ο νατουραλιζέ της ομάδας θα είναι ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Στη λίστα δεν είναι και κανένας από τους παίκτες που βρίσκονται σε κολέγια (π.χ. Αβδάλας, Σαμοντούροβ), αλλά και ο προερχόμενος από σοβαρό τραυματισμό, Γιώργος Παπαγιάννης.

H Εθνική μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της στον όμιλο είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 3-1.

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι οι:

Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 175 1166

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 96 644

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 PF/C Παναθηναϊκός 59 561

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 52 245

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 38 337

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.94 PG Ηρακλής 34 142

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.20 F ΑΕΚ 25 96

Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.07 C Παναθηναϊκός 14 24

Γιώργος Τσαλμπούρης 22/06/1996 2.17 C Πανιώνιος 10 25

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 5 6

Δημήτρης Φλιώνης 08/04/1997 1.88 PG ΑΕΚ 5 12

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4

Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ 15/12/1996 1.85 PG Αρης 3 25

Νίκος Τουλιάτος 28/09/2005 2.04 PF Μαρούσι – –

Πηγή: sport-fm.gr