ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τουρκία μένει εκτός συνέχειας με 62 φάσεις για γκολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Τουρκία μένει εκτός συνέχειας με 62 φάσεις για γκολ

Η Τουρκία συμμετείχε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια με μεγάλες προσδοκίες και μια σειρά από ανερχόμενα αστέρια στις τάξεις της, αλλά αποχωρεί χωρίς -μέχρι στιγμής- γκολ και με προφανή απογοήτευση, μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη.

Η Τουρκία δημιούργησε, αλλά έχασε, πληθώρα ευκαιριών τόσο στο ματς με την Αυστραλία (ήττα με 2-0), όσο και απέναντι στην Παραγουάη, που έπαιξε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.

Συνολικά στα δύο ματς, οι Τούρκοι είχαν 62 προσπάθειες στην αντίπαλη εστία, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στα χρονικά των Μουντιάλ από το 1966, οπότε και άρχισε η καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

Εμφανώς απογοητευμένος, ο 21χρονος Αρντά Γκιουλέρ, το «χρυσό παιδί» του τουρκικού ποδοσφαίρου, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του: «Προσπαθήσαμε πολύ σκληρά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ομως, θα έπρεπε να είχαμε πετύχει μερικά γκολ. Θα έπρεπε να είχαμε νικήσει αυτά τα ματς. Όλοι είναι λυπημένοι, όλοι κλαίνε».

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού

World Cup 2026

|

Category image

Ολλανδία δίχως φρένα, «σκόρπισε» με... πεντάρα τη Σουηδία!

World Cup 2026

|

Category image

«Θέλει βόμβα με Λάρκιν ο Ερυθρός, υπάρχουν ήδη επαφές»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιαν Ρέπας η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

World Cup 2026

|

Category image

Διάψευση της ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι λένε οι Τούρκοι

Ελλάδα

|

Category image

Το μεγάλο στοίχημα του Ρικάρντο Σα Πίντο έχει τρέλα στην τρέλα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Το περιμένουν πώς και πώς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάτι έχει στο μυαλό του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Κύπρο στο ΣΚΗΤ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Viral η απόλυτη τρέλα των Νορβηγών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Φαλ από τον Ολυμπιακό: «Παρέμεινες μαχητής, σε ευχαριστούμε για όλα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε πέντε ώρες!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι εντεκάδες του Ολλανδία - Σουηδία

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη