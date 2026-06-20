ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027 ο Τσάβες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027 ο Τσάβες

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες!

Όπως αναμενόταν, βάσει των ρεπορτάζ, το «τριφύλλι» προχώρησε στην επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού τερματοφύλακα της Αρχεντίνος Τζούνιορς για έναν ακόμα χρόνο.

Ο Τσάβες αναμένεται να πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Κώτσαρη κάτω από τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού και μαζί με το νέο μεταγραφικό απόκτημα να συνθέσουν την τριάδα της νέας σεζόν.

 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας».

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι κλήσεις του Σπανούλη για Ρουμανία και Πορτογαλία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA... για τις διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Μέσι!

World Cup 2026

|

Category image

Υποδοχή από ένα... του Τσάμπιονς Λιγκ, όταν θήτευσε για πρώτη φορά

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση στον Κονέ

World Cup 2026

|

Category image

Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027 ο Τσάβες

Ελλάδα

|

Category image

«Βιασύνη» για δύο πριν από την Πολωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τυνησία-Ιαπωνία, ο αγώνας υπ΄αριθμόν «1.000»

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ερβέ Ρενάρ σε Μουντιάλ με τρίτη διαφορετική εθνική ομάδα

World Cup 2026

|

Category image

Η Τουρκία μένει εκτός συνέχειας με 62 φάσεις για γκολ

World Cup 2026

|

Category image

Κέρδισε το πρώτο του συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ ο Μίχος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γι' αυτό η FIFA άφησε εκτός «Legacy» τον Οτσόα

World Cup 2026

|

Category image

Όριο για το Παγκόσμιο Κ20 ο Λάμπρος Χριστοφίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Mπήκε στα ρεκόρ Γκίνες το Κουρασάο!

World Cup 2026

|

Category image

«Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

Ελλάδα

|

Category image

Ράβει φανέλα για Όζμπολτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη