Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2027 ο Τσάβες

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες!

Όπως αναμενόταν, βάσει των ρεπορτάζ, το «τριφύλλι» προχώρησε στην επέκταση του δανεισμού του Αργεντινού τερματοφύλακα της Αρχεντίνος Τζούνιορς για έναν ακόμα χρόνο.

Ο Τσάβες αναμένεται να πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Κώτσαρη κάτω από τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού και μαζί με το νέο μεταγραφικό απόκτημα να συνθέσουν την τριάδα της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025.

«Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε», δήλωσε ο Αργεντίνος τερματοφύλακας».