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Υποδοχή από ένα... του Τσάμπιονς Λιγκ, όταν θήτευσε για πρώτη φορά

ΓΗΠΕΔΟ

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Υποδοχή από ένα... του Τσάμπιονς Λιγκ, όταν θήτευσε για πρώτη φορά

Η έξοδος των διοικούντων τον ΑΠΟΕΛ, με τον νέο προπονητή και τον νέο Αθλητικό Διευθυντή σε... ένα πρώην

Υποδοχή από ένα... του Τσάμπιονς Λιγκ, όταν θήτευσε για πρώτη φορά

Στην εποχή του Νίκου Παπαδόπουλου μπήκε από χθες (19/06) και επίσημα ο ΑΠΟΕΛ.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο δύο χρόνων και μαζί με τον Αθλητικό Διευθυντή, Ζήση Βρύζα, θα κτίσουν τους γαλαζοκίτρινους της επόμενης ημέρας.

Οι δυο τους, μαθαίνουν και τα στέκια της Λευκωσίας.

Σε μία από τις συναντήσεις τους, μαζί με τους διοικούντες τον ΑΠΟΕΛ και τον τιμ μάνατζερ της ομάδας, Γιώργου Σαββίδη, βρέθηκαν σε εστιατόριο (Sannae Restaurant) συμφερόντων του πρώην παίκτη των γαλαζοκιτρίνων, Μάριου Ηλία, ο οποίος πόσταρε και τη σχετική φωτογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάριος Ηλία την περίοδο 2011-12, όταν ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του θητεία στο κυπριακό ποδόσφαιρο (Ολυμπιακό και Εθνικό), ο ίδιος ήταν μέλος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ που έφθασε μέχρι τους «8» του Champions League.

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