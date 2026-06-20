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Ο Ερβέ Ρενάρ σε Μουντιάλ με τρίτη διαφορετική εθνική ομάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ερβέ Ρενάρ σε Μουντιάλ με τρίτη διαφορετική εθνική ομάδα

O «προπονητής με το λευκό πουκάμισο», θα βιώσει το τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, με μια τρίτη διαφορετική χώρα.

Αποδεχόμενος την αποστολή να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Τυνησίας, εν μέσω Μουντιάλ 2026 και μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του Σαμπρί Λαμουσί, ο Ερβέ Ρενάρ, ο «προπονητής με το λευκό πουκάμισο», θα βιώσει το τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, με μια τρίτη διαφορετική χώρα.

«Όταν η ομοσπονδία επικοινώνησε μαζί μου, δεν δίστασα ούτε δευτερόλεπτο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο», δήλωσε ο Ρενάρ στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP). 

Έχοντας εγκατασταθεί στην Σενεγάλη με την οικογένειά του πριν από δύο μήνες, αφού απολύθηκε από την θέση του προπονητή της Σαουδικής Αραβίας (σ.σ. τον αντικατέστησε ο Γιώργος Δώνης), που προκρίθηκε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ρενάρ αναγκάσθηκε να δει από την τηλεόρασή του την έναρξη της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι στο Μουντιάλ του 2018, ο Γάλλος τεχνικός προπόνησε το Μαρόκο και το 2022 την Σαουδική Αραβία, που νίκησε την Αργεντινή (σ.σ. μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια), στον εναρκτήριο αγώνα τους.

Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία κατετάγη τελευταία στον όμιλό της, όπως ακριβώς και το Μαρόκο το 2018. Και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023 στην Αυστραλία, έξι μήνες μετά το τουρνουά στο Κατάρ, ο Ρενάρ βρέθηκε στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δείξει ποτέ ενδιαφέρον για το γυναικείο ποδόσφαιρο στο παρελθόν.

Με τις «μπλε», μερικές από τις οποίες επηρεάστηκαν θετικά από την παρουσία του εκεί, η... περιπέτεια ήταν επίσης ανεπιτυχής, με αποκλεισμό στα προημιτελικά τόσο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, το 2024.

Μετά από αυτές τις διάφορες αποτυχίες, η αναζήτησή του για... λύτρωση συμπίπτει με αυτήν της εθνικής της Τυνησίας, που βρίσκεται στα πρόθυρα του αποκλεισμού, μετά την βαριά ήττα της στον πρώτο αγώνα (5-1) από την Σουηδία. Και προς το παρόν, ο στόχος του είναι απλός: «ο αγώνας με την Ιαπωνία» και «να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα από ό,τι στον πρώτο αγώνα» προκειμένου να «πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε στο AFP.

Γνωστός για τις ομιλίες του στο ημίχρονο των αγώνων -μερικές από τις οποίες έχουν γίνει viral, όπως αυτή με την Σαουδική Αραβία στο ημίχρονο του αγώνα εναντίον της Αργεντινής το 2022- ο 57χρονος προπονητής, με την εμφάνιση του Χολιγουντιανού σταρ -λευκό πουκάμισο ή μπλούζα, μαυρισμένη επιδερμίδα και μακριά μαλλιά- έχει αποδεχθεί αυτήν την αποστολή. Ομως τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα, σε έναν δύσκολο όμιλο με την Σουηδία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία.

Εκτός από το να αναλάβει μια ομάδα αποδυναμωμένη από την αιφνιδιαστική αποχώρηση του προπονητή της και μια βαριά ήττα, βρίσκεται στο τιμόνι ενός έθνους γεμάτου αστέρια που δεν έχει ποτέ προχωρήσει πέρα από τον πρώτο γύρο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου σε έξι συμμετοχές. Φτάνοντας στο Μεξικό την Τρίτη για να συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ των Carthage Eagles, εκφώνησε γρήγορα μια από τις... διάσημες ομιλίες του στους παίκτες που κάθονταν μπροστά του, βιντεοσκοπημένη από την ομοσπονδία της Τυνησίας.

 «Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να ανασυνταχθούμε, ξέρω ότι είναι δύσκολο: έχουμε βαριά πόδια, λίγο πιο βαριά από το συνηθισμένο. Έχουμε παίξει, ξέρουμε πώς είναι. Αλλά όταν είσαι επαγγελματίας, πρέπει να ξέρεις πώς να ανακάμψεις. Εναντίον της Σουηδίας έλειψαν η ενέργεια στις μονομαχίες και ο δυναμισμός. Και το σύνθημα για τον αγώνα εναντίον της Ιαπωνίας (Κυριακή 21/6, 07:00); «Είμαστε μαζί σε αυτό».

Το χάρισμά του και η ευθύτητά του, έχουν καταστήσει τον Ρενάρ μια ξεχωριστή προσωπικότητα, κάτι που σίγουρα επηρέασε την απόφαση της Τυνησιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FTF) να τον επιλέξει. Αλλά απολαμβάνει επίσης ισχυρή φήμη όταν εργάζεται με περιορισμένους πόρους. Όπως έκανε με τη Ζάμπια, την οποία οδήγησε απροσδόκητα στον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2012, ενώ τρία χρόνια αργότερα, επανέλαβε το κατόρθωμα με την Ακτή Ελεφαντοστού (2014-2015), αφού διαδέχθηκε τον... Σαμπρί Λαμούσι.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

 

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