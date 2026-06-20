«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ααρόν Μαρτίν της Τζένοα»

Νέο όνομα προστίθεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση των άκρων της άμυνας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ααρόν Μαρτίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα και αποτελεί βασικό στέλεχος της ιταλικής ομάδας.

Ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θεωρείται ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, αλλά και σταθερή παρουσία σε υψηλό επίπεδο.

Ο Μαρτίν αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στη Μάιντς αρχικά ως δανεικός. Η γερμανική ομάδα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του και έναν χρόνο αργότερα προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του, επενδύοντας συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το κόστος του δανεισμού.

Τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στη Bundesliga με τη φανέλα της Μάιντς, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά.

Το καλοκαίρι του 2023 η Τζένοα τον απέκτησε ως ελεύθερο και έκτοτε αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του συνεισφορά.

Η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή υπολογίζεται σήμερα στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με την Τζένοα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

Πρόκειται για μία περίπτωση που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και παραστάσεις από τη Serie A, στοιχεία που φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πηγή: sport-fm.gr