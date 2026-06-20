ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ααρόν Μαρτίν της Τζένοα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ααρόν Μαρτίν της Τζένοα»

Νέο όνομα προστίθεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση των άκρων της άμυνας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Ααρόν Μαρτίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα και αποτελεί βασικό στέλεχος της ιταλικής ομάδας.

Ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θεωρείται ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, αλλά και σταθερή παρουσία σε υψηλό επίπεδο.

Ο Μαρτίν αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και το καλοκαίρι του 2018 μετακόμισε στη Μάιντς αρχικά ως δανεικός. Η γερμανική ομάδα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την παρουσία του και έναν χρόνο αργότερα προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του, επενδύοντας συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ μαζί με το κόστος του δανεισμού.

Τη σεζόν 2020-21 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ξανά στη Bundesliga με τη φανέλα της Μάιντς, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά.

Το καλοκαίρι του 2023 η Τζένοα τον απέκτησε ως ελεύθερο και έκτοτε αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές στο αριστερό άκρο της άμυνας. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του συνεισφορά.

Η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή υπολογίζεται σήμερα στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με την Τζένοα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

Πρόκειται για μία περίπτωση που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και παραστάσεις από τη Serie A, στοιχεία που φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι εντεκάδες του Ολλανδία - Σουηδία

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Γίνεται συμπαίκτης του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι ο Κασεμίρο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει και ντόπιο «αίμα»

ΑΕΛ

|

Category image

Όχι που θα κάτσει να σκάσει - Ο Μαγκουάιρ δεν παίζει στο Μουντιάλ και αποφάσισε να πουλάει αυτοκόλλητα Panini

World Cup 2026

|

Category image

Την Κυριακή στην Αθήνα ο Πένια για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Έρχεται Κύπρο ο Σάντιο Ντεμπελέ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

«Δεν μπορούν να το χωνέψουν»: Οι αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ, την έβαλε στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη»

ΑΕΚ

|

Category image

Τρέλα των Σέρβων: «Υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας τρολάρει τον Νεϊμάρ: «Άκουσα ότι παίζει ποδόσφαιρο με τηλεργασία»

World Cup 2026

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ααρόν Μαρτίν της Τζένοα»

Ελλάδα

|

Category image

Τρίτη πρόταση της Μπεσίκτας για τον Παυλίδη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι κλήσεις του Σπανούλη για Ρουμανία και Πορτογαλία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA... για τις διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Μέσι!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη