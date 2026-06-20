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«Δεν μπορούν να το χωνέψουν»: Οι αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν μπορούν να το χωνέψουν»: Οι αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ

Βαρύ είναι το κλίμα στη γειτονική χώρα μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Εθνικής Τουρκίας πριν καν ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πρόωρος και σοκαριστικός αποκλεισμός της Εθνική Τουρκίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει προκαλέσει κύμα απογοήτευσης και οργής στα αθλητικά μέσα της χώρας. Μετά και τη νέα ήττα από την Παραγουάη με 1-0, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βιντσέντζο Μοντέλα παρέμεινε στην τελευταία θέση του ομίλου χωρίς βαθμό, με αποτέλεσμα τον μαθηματικό του αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η απογοήτευση αυτή αποτυπώνεται ανάγλυφα στα πρωτοσέλιδα και τις αναλύσεις του τουρκικού Τύπου, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική για την εικόνα της ομάδας. Η εφημερίδα Fanatik, με τον λιτό τίτλο «Η Τουρκία αποχαιρετά το Παγκόσμιο Κύπελλο», στάθηκε ιδιαίτερα στην αδυναμία των διεθνών να εκμεταλλευτούν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και να φτάσουν έστω στην ισοφάριση, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονταν με παίκτη παραπάνω για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η FotoMac έκανε λόγο για έντονη πικρία, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια της πρόκρισης ήρθε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς η εθνική ομάδα αποκλείστηκε από τη νοκ-άουτ φάση πριν καν διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Από την πλευρά του, το Sport επικεντρώθηκε στο ψυχολογικό κομμάτι, μεταφέροντας το κλίμα οδυνηρής απογοήτευσης που επικρατεί στα αποδυτήρια.

Τέλος, το Bein Sports άσκησε δομική κριτική στη συνολική παρουσία του συγκροτήματος του Μοντέλα, επισημαίνοντας την αδυναμία του να φανεί ανταγωνιστικό ακόμη και απέναντι στην Παραγουάη, με αποτέλεσμα η Τουρκία να καταγράφεται πλέον ως η μοναδική ομάδα του γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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