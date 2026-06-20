Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA... για τις διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Μέσι!

Επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας για τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα της στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Οι Αλγερινοί εστιάζουν τις διαμαρτυρίες τους κυρίως στη φάση του 30ου λεπτού στην οποία ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Αλίσα Μούντι, για το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα.