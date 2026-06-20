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Τυνησία-Ιαπωνία, ο αγώνας υπ΄αριθμόν «1.000»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τυνησία-Ιαπωνία, ο αγώνας υπ΄αριθμόν «1.000»

Όλοι οι αγώνες ορόσημο στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έχουν περάσει 96 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη «σέντρα» σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αύριο (21/6, 07:00) στο Μοντερέι ο αγώνας Τυνησία-Ιαπωνία αποκτά ιστορική διάσταση, καθώς θα είναι ο υπ΄αριθμόν 1.000 στα χρονικά της κορυφαίας ποδοσφαικής διοργάνωσης στον πλανήτη.

Μια χιλιάδα αγώνες γεμάτη συγκινήσεις, αξέχαστες στιγμές και θρυλικές δημιουργίες που συνοδεύουν τις αναμνήσεις των ποδοσφαιρόφιλων.

Αναλυτικά οι αγώνες-ορόσημο στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων

 

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 

Αγώνας Σκορ Φάση Ημερομηνία Πόλη

ΝΟ 1 : Γαλλία-Μεξικό 4-1 Α΄ γύρος 13/07/1930 Μοντεβιδέο

ΝΟ 100: Αυστρία-Ουρουγουάη 3-1 Θέσεις 3-4 03/07/1954 Ζυρίχη

ΝΟ 200: Αγγλία-Δυτική Γερμανία 4-2 Τελικός 30/07/1966 Λονδίνο

ΝΟ 300: Δυτική Γερμανία-Ολλανδία 2-2 Β΄ γύρος 18/07/1978 Κόρντομπα

ΝΟ 400: Αργεντινή-Ουρουγουάη 1-0 «16» 16/06/1986 Πουέμπλα

ΝΟ 500: Βουλγαρία-Αργεντινή 2-0 Α΄ γύρος 30/06/1994 Ντάλας

ΝΟ 600: Γαλλία-Ουρουγουάη 0-0 Α΄ γύρος 06/06/2002 Μπουσάν

ΝΟ 700: Ισπανία-Γαλλία 1-3 «16» 27/06/2006 Ανόβερο

ΝΟ 800: Γερμανία-Γκάνα 2-2 Α΄ γύρος 21/06/2014 Φορταλέσα

ΝΟ 900: Γαλλία-Κροατία 4-0 Τελικός 15/06/2018 Μόσχα

ΝΟ 1000: Τυνησία-Ιαπωνία --- Α΄ γύρος 21/06/2026 Μοντερέι

 

Το πρόγραμμα (20-21/6) του Μουντιάλ, έχει ως εξής:

20:00 Ολλανδία-Σουηδία

23:00 Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού

03:00 Ισημερινός-Κουρασάο

07:00 Τυνησία-Ιαπωνία

19:00 Ισπανία-Σαουδική Αραβία

22:00 Βέλγιο-Ιράν

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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