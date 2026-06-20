Τρίτη πρόταση της Μπεσίκτας για τον Παυλίδη!

Αρνητική ήταν η απάντηση της διοίκησης της Μπενφίκα και στην τρίτη (!) πρόταση της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Η τουρκική ομάδα κατέθεσε αρχικά στις αρχές του μήνα επίσημη πρόταση 20 εκατ. ευρώ στους «αετούς» της Λισαβόνας για τον Ελληνα διεθνή φορ, αλλά βρήκε την πόρτα κλειστή. Η ομάδα της γειτονικής χώρας επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση στα 35 εκατ. ευρώ, αλλά και πάλι η απάντηση ήταν αρνητική.

Η τουρκική ομάδα πάντως επιμένει για τον Ελληνα φορ και κατέθεσε και τρίτη πρόταση, ανεβάζοντας την προσφορά της στα 40 εκατ., όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Πορτογαλία, η «Correio da Manha». Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει όμως πως η Μπενφίκα δεν υποχωρεί και για να συναινέσει στην παραχώρηση του πρώτου σκόρερ της επιμένει να ζητά 50 εκατ. ευρώ.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και τη σεζόν που πρόσφατα ολοκληρώθηκε είχε 30 γκολ και έξι ασίστ στο ενεργητικό του σε 53 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. Να σημειωθεί πως η πορτογαλική ομάδα είχε αποκτήσει τον 27χρονο φορ από την Αϊντχόφεν το καλοκαίρι του 2024 αντί 18 εκατ. ευρώ.