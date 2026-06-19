Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

Ο Άρμονι Μπρουκς αποχαιρέτησε την Αρμάνι Μιλάνο και επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν.

Ο 28χρονος γκαρντ μέτρησε 13,1 πόντους ανά παιχνίδι στη φετινή Euroleague με τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο και λίγο μετά την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος αποχαιρέτησε την ομάδα που τον έφερε στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Όπως είχε γίνει γνωστό εδώ και καιρό, η Βιλερμπάν είχε έρθει σε συμφωνία μαζί του, παρά το ασφυκτικό «πρέσινγκ» της Παρτιζάν προς το πρόσωπό του.

Ο Μπρουκς, λοιπόν, επιβεβαίωσε πως το επόμενο βήμα της καριέρας του θα είναι στη Γαλλία.