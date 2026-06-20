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Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας τρολάρει τον Νεϊμάρ: «Άκουσα ότι παίζει ποδόσφαιρο με τηλεργασία»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας τρολάρει τον Νεϊμάρ: «Άκουσα ότι παίζει ποδόσφαιρο με τηλεργασία»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας θέλησε να τρολάρει τον Νεϊμάρ ο οποίος παραμένει απών μέχρι τώρα από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ

Η… αδυναμία του Νεϊμάρ να δηλώσει «παρών» στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας αποτέλεσε και λόγο για τον… χλευασμό από τον πρόεδρο της χώρας.

Ο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με αφορμή στιχομυθία που είχε με παιδί που βρισκόταν στο κοινό σε εκδήλωση που παρευρέθηκε για το σύστημα υγείας της χώρας θέλησε να σχολιάσει τον διεθνή άσο.«Ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλός στο ποδόσφαιρο τώρα;», ήταν η ερώτηση του Λούλα στον μικρό. Το παιδί χωρίς δισταγμό απάντησε…“Τον Νεϊμάρ“.

Με τον πρόεδρο της Βραζιλίας να παίρνει αφορμή από αυτή την απάντηση του παιδιού και να σχολιάζει…

«Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν, φίλε. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Ένας παίκτης που δουλεύει από το σπίτι. Σε λίγο θα φτιάξουν εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. Έντεκα Πελέ», ανέφερε με το πλήθος να ξεσπά σε γέλια.

sport-fm.gr 

 

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