«Ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ, την έβαλε στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη»

Η ισπανική ιστοσελίδα, ετοίμασε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Καταλανό τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα.

«Ο Τσάβι Ρόκα είναι ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας της ΑΕΚ»

Με αυτόν τον τίτλο, ο συνάδελφος που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ, αναφέρεται τον Τσάβι Ρόκα και τις επιλογές του οι οποίες συνδέθηκαν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου εντός και εκτός συνόρων.

«Ο Καταλανός εργάστηκε στην ΑΕΚ τις περιόδους 2014-2018 και από το 2021 μέχρι σήμερα. Είναι το κλειδί της επιτυχίας και της ανάπτυξης της ΑΕΚ η οποία έχει πλέον κερδίσει τον σεβασμό όλων», γράφει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ.

Και προσθέτει...

«Η ΑΕΚ έχει κερδίσει δύο κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Έχει προκριθεί δύο στους 16 του Conference League ενώ έχει φτάσει μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Κύπρο πριν από δύο χρόνια».

Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις... ισπανικές επιλογές του Ρόκα σε τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές.