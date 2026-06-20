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«Βιασύνη» για δύο πριν από την Πολωνία

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«Βιασύνη» για δύο πριν από την Πολωνία

Οι ανάγκες που υπάρχουν για τους πρωταθλητές

Δεν είναι πολλές οι ανάγκες στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Ομόνοιας. Με την απόκτηση των Μοντνόρ και Κακουλλή, έκλεισαν κατά μεγάλο ποσοστό οι εκκρεμότητες στην επιθετική γραμμή και πρόκειται για παίκτες που δεν θα χρειαστούν ούτε χρόνο προσαρμογής.

Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες θέσεις υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα. Ο Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει, και θα γίνει προσπάθεια, όπως πριν πετάξει η αποστολή για την Πολωνία (29 Ιουνίου), να μπει στο παζλ ο δεξιός ακραίος αμυντικός μιας και η θέση είναι κάπως «ορφανή». Ως γνωστόν, είπε «αντίο» ο Μασούρας και μάλλον και ο Ντιουνκού αφού δεν βρέθηκε κοινό σημείο για ανανέωση και ουσιαστικά η Ομόνοια έμεινε μόνο με τον Οντουμπάντζο, ο οποίος προορίζεται κυρίως για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Η άλλη θέση για την οποία υπάρχει «βιασύνη» είναι ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός. Ναι μεν είναι η λύση του Νικόλα Παναγιώτου, ωστόσο συνεχώς «φλερτάρεται» από ομάδες και μπορεί να παίζει και ο Μπάλκοβετς, αλλά είναι το Νο1 για αριστερό μπακ. Και βάζουμε το «βιασύνη» σε εισαγωγικά καθώς δεν θα έρθει η... καταστροφή αν δεν αποκτηθεί παίκτης πριν αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ψάξιμο τόσο για τερματοφύλακα αλλά και για ακραίο επιθετικό. Παρ' όλο που αποκτήθηκε ο Μοντνόρ, θα γίνει ακόμη μία προσθήκη ποιοτική αφού η σεζόν είναι μεγάλη και απαιτητική. 

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