Στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις του με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις λεπτομέρειες για τη δεύτερη εποχή της κοινής τους πορείας και εφόσον ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, τότε ο Σέρβος θρυλικός κόουτς θα ανακοινωθεί από την «πράσινη» ΚΑΕ, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του στον πάγκο του «τριφυλλιού», έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια!

Υπό τις οδηγίες του 66χρονου τεχνικού άλλωστε γράφτηκαν οι πιο «χρυσές σελίδες» στην ιστορία του συλλόγου.

Οι εξελίξεις από πλευράς Παναθηναϊκού αναμένονται άμεσα, καθώς το «τριφύλλι» επιθυμεί να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα εποχή του, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν από τον πάγκο της ομάδας.

athletiko.gr