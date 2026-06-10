Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86: Πολύ σκληρός για να πεθάνει!

Σ' έναν συγκλονιστικό «τελικό» που τα είχε όλα, ο λαβωμένος Παναθηναϊκός έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση του τίτλου κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στην 2η παράταση με 93-86 στέλνοντας την σειρά σε Game 5!

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο 4ος τελικός της σειράς θύμισε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και το ξεκίνημα του Game 2, όταν ο Ολυμπιακός είχε μπει καλύτερα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 5-11 έχοντας δημιουργήσει προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι καθώς οι «πράσινοι» είχαν σε πρώτη φάση 2/8 εντός παιδιάς και 3 λάθη.

Όμως ένα εύστοχο τρίποντο του Κέντρικ Ναν στάθηκε αρκετό για να λύσει τον γόρδιο δεσμό που είχε δημιουργηθεί και να ακολουθήσει σερί 8-0 του Αμερικάνου γκαρντ για το προσπέρασμα με 13-11. Παράλληλα ήταν πολύ καλή και η πράσινη άμυνα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το δεκάλεπτο στο 20-16 έχοντας 3/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 7-4 ριμπάουντ και 3 ασίστ για 3 λάθη, ενώ ο Ολυμπιακός (Φουρνιέ 5π., 3ριμπ., 2ασ.) είχε αντίστοιχα 2/5 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 4-2 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες αλλά για ισάριθμα λάθη.

Η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και μετά την έναρξη της 2ης περιόδου. Αρκετά επιθετική πάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν είχαν τις απαραίτητες λύσεις. Με επιμέρους 9-4 έστειλε τον δείκτη του σκορ σε διψήφιες «παρυφές» (29-20) έχοντας τον Κέντρικ Ναν σε εξαιρετική κατάσταση και τον Ντίνο Μήτογλου (7π.-4ριμπ.) να βοηθήσει σημαντικά και στις δύο πλευρές του Glass Floor. Μάλιστα θα μπορούσε να βρεθεί και στο +12 αλλά το ελεύθερο σουτ του Τζέριαν Γκραντ δεν βρήκε στόχο.

Ο Ολυμπιακός πήρε «ανάσες» από τον Γουόκαπ (9π.) αλλά δεν πλησίασε περισσότερο κλείνοντας το ημίχρονο στο -6 από τον Παναθηναϊκό (40-34). Ο Κέντρικ Ναν (18π., 4/7τρ.) ήταν εκείνος που είχε κάνει την διαφορά ωστόσο είχε προλάβει να χρεωθεί και με τρία φάουλ, εκ των οποίων το 3ο στο κέντρο του γηπέδου και χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος. Στο πρώτο μισό οι «πράσινοι» είχαν 8/15 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 12/13 βολές, 13-6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 5 λάθη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» 4/9 δίποντα, 5/18 τρίποντα, 11/14 βολές, 11-5 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 5 λάθη.

Το δυσάρεστο νέο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι χρεώθηκε από πολύ νωρίς με 4ο φάουλ ο Κέντρικ Ναν και δη μετά τα τρία πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Σ’ ένα ματς το οποίο οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, το +5 των «πρασίνων» (47-42) δεν έμεινε για πολύ στο παιχνίδι. Υπήρχε εκατέρωθεν αστοχία και κακές επιλογές στις επιθέσεις. Μάλιστα μειώθηκαν οι λύσεις της ομάδα του Άταμαν από τη στιγμή που είχε αποσυρθεί στον πάγκο ο Ναν λόγω των φάουλ.

Τα πολλά λάθη στην επίθεση του Παναθηναϊκού έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα του Μπαρτζώκα να προηγηθεί με 53-57 στο τέλος της 3ης περιόδου έχοντας τρέξει επιμέρους 13-23 στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γουόκαπ (13π.) και Φουρνιέ (15π.) είχαν ανεβάσει την απόδοση του και είχαν βοηθήσει τον Ολυμπιακό να έχει 9/14 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 14/18 βολές, 15-5 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 11 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε 13/24 δίποντα, 5/17 τρίποντα, 12/13 βολές και 10 τελικές πάσες για 11 λάθη.

Στα 6:28 πριν από το τέλος αποβλήθηκε με 5 φάουλ ο Κέντρικ Ναν και άλλαξε η επιθετική εστίαση του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού. Φουρνιέ και Γουόκαπ συνέχιζαν... ακάθεκτοι ως οι κορυφαίοι για την ομάδα τους, δίνοντας μάλιστα και προβάδισμα πέντε πόντων (61-66) στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Ο Τολιόπουλος, που είχε περάσει στο ματς μετα την αποβολή του Ναν, με τρίποντο μείωσε σε 64-66 και έκτοτε ακολούθησαν μπαράζ άστοχων επιθέσεων και από τις δύο πλευρές.

Στα 2:22 ο Ερνανγκόμεθ με κάρφωμα ισοφάρισε στους 66 πόντους και παρέμεινε το σκορ ισόπαλο (69-69) έχοντας ακολουθήσει δύο τρίποντα από Βεζένκοβ και Χέιζ-Ντέιβις αντίστοιχα. Στο 1:17 αστόχησε σε τρίποντο ο Τζόσεφ από τη γωνία και στην πράσινη επίθεση αστόχησε με τη σειρά του ο Χέιζ-Ντέιβις. Ακολούθησε και άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, όπως επίσης και άστοχο του Χουάντσο στα 4'' πριν από το τέλος πριν στείλει την μπαλα στο σίδερο και ο Βεζένκοβ στην εκπνοή για να πάει το ματς στην παράταση.

Ένα 5-0 δια χειρός Βεζένκοβ έφερε τον Ολυμπιακό στο +5 (74-79) στα 2:28 πριν από το τέλος και του έξτρα πενταλέπτου. Ο Παναθηναϊκός στο 1:40 μείωσε σε 78-79 και είχε και την ευκαιρία για το προσπέρασμα στο 1:21 αλλά το τρίποντο του Μήτογλου δεν βρήκε στόχο. Στα 55'' ο Βεζένκοβ αστόχησε σε τρίποντο και ένα επιθετικό ριμπάουντ στα 37'' του Μήτογλου από άστοχο τρίποντο του Σορτς έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (79-79) με 1/2 βολές. Ακολούθησαν δύο άστοχα τρίποντα από Τζόσεφ (στα 14'') και Τολιόπουλου στην εκπνοή με αποτέλεσμα το Game 4 να οδηγηθεί και σε δεύτερη παράταση!

Δύο καλάθια του Σορτς έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +4 (83-79) και ακολούθησε και πράσινο +5 (86-81) με τον Αμερικανό να είχε και τους 7 πόντους της ομάδας του στην 2η παράταση. Στα 1:59 ο Παναθηναϊκός ήταν εκ νέου στο +5 (88-83) με τον Βασίλη Τολιόπουλο να ακολουθεί τον Σορτς και να στέλνει την διαφορά και στο +8 (91-83) με κρίσιμο τρίποντο το οποίο ήταν και η χαριστική βολή για την πράσινη νίκη.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-2

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 93-86

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00)

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 (κ.α.), 79-79 (α΄ παρ.), 93-86 (β' παρ.)

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