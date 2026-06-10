Έξι μήνες τιμωρία στον Γιαννακόπουλο για τα stories στο Instagram

Παράλληλα, μαζί με την συγκεκριμένη ποινή επιβλήθηκε και συνολικό πρόστιμο 100 χιλιάδων ευρώ στον ίδιο και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή».

sdna.gr