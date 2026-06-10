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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τίτλος ή τελικός των τελικών

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τίτλος ή τελικός των τελικών

Απόψε στις 21:00 το τζάμπολ

Με τις δύο ομάδες να εκμεταλλεύονται την έδρα τους στους τρεις πρώτους τελικούς της Basket League, πλέον η μάχη Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού περνάει στην πιο κρίσιμη καμπή της. Απόψε στις 21:00 με γηπεδούχους τους πράσινους, στο «Telekom Center», θα παιχθεί ο τέταρτος τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να τον καταστήσει τον τελευταίο.

Οι ερυθρόλευκοι έχοντας κερδίσει τα δύο παιχνίδια στην έδρα τους, με 82-76 και 102-92, προηγούνται με 2--1 στη σειρά και θέλουν άλλη μια επιτυχία για να σηκώσουν την κούπα του πρωταθλητή μετά από αυτή της Euroleague. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να αξιοποιήσει ξανά την έδρα, όπως στον δεύτερο τελικό (68-58), να ισοφαρίσει τη σειρά και να στείλει την υπόθεση τίτλο τη μάχη στον τελικό των τελικών, ώστε να διεκδικήσει να συμπληρώσει το νταμπλ (σ.σ. πήρε ήδη το κύπελλο).

Σε αυτή την περίπτωση, ο πέμπτος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο το απόγευμα (13/06, 18:00) στο ΣΕΦ.

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