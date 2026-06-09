ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μόνο περηφάνια, είστε ήρωες»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με ανάρτησή της στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR στέκεται στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού τιμ της ομάδας, μετά και την ήττα στον 3ο τελικό στο ΣΕΦ.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL με σκορ 102-92 και βρέθηκε πίσω με 2-1 στη σειρά, αναζητώντας την ισοφάριση στο ματς του T-Center την Τετάρτη (10/6).
Οι «πράσινοι» έχουν έντονα παράπονα από την αντιμετώπιση των διαιτητών, ωστόσο με ποστάρισμα της στα social media η ΚΑΕ στέκεται στο πλευρό των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, τους οποίους χαρακτηρίζει «ήρωες» και «νικητές».
Η ανάρτηση της ΚΑΕ:
Μόνο περηφάνια για τον προπονητή, τους αθλητές και τον κόσμο μας.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 8, 2026
Είστε ήρωες.
Είστε νικητές.
————————————
Nothing but pride for our coaches, our players and our fans.
You are heroes.
You are winners.#paobcaktor pic.twitter.com/ba1s8RGgSe
sport-fm.gr