ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μόνο περηφάνια, είστε ήρωες»

Με ανάρτησή της στα social media, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR στέκεται στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού τιμ της ομάδας, μετά και την ήττα στον 3ο τελικό στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL με σκορ 102-92 και βρέθηκε πίσω με 2-1 στη σειρά, αναζητώντας την ισοφάριση στο ματς του T-Center την Τετάρτη (10/6).

Οι «πράσινοι» έχουν έντονα παράπονα από την αντιμετώπιση των διαιτητών, ωστόσο με ποστάρισμα της στα social media η ΚΑΕ στέκεται στο πλευρό των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, τους οποίους χαρακτηρίζει «ήρωες» και «νικητές».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ:

Μόνο περηφάνια για τον προπονητή, τους αθλητές και τον κόσμο μας.



Είστε ήρωες.



Είστε νικητές.



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Nothing but pride for our coaches, our players and our fans.



You are heroes.



You are winners.#paobcaktor pic.twitter.com/ba1s8RGgSe — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 8, 2026

sport-fm.gr