Πήρε ξανά προβάδισμα και απέχει μια νίκη από τον τίτλο ο Ολυμπιακός!

Έδειξε ότι είναι αφεντικό της σειράς ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε 102-92 τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ και πήρε προβάδισμα 2-1 στους τελικούς της Stoiximan GBL, διατηρώντας «απόρθητο» το φαληρικό γήπεδο.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οι «πράσινοι» χρειάζονται οπωσδήποτε ροζ φύλλο στο επόμενο ματς, αν θέλουν να επαναφέρουν τη σειρά στο ΣΕΦ για Game 5. Το τέταρτο παιχνίδι στο «Telekom Center» θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη (10/06, 21:00).

Oι δύο ομάδες κατέθεσαν μεγάλο μέρος του ταλέντου τους στο παρκέ και το παιχνίδι ήταν σίγουρα το πιο θεαματικό σε σχέση με τα προηγούμενα δύο. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός των εκπληκτικών Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ, κατάφερε να επιβληθεί απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν είχε τον Τζέντι Όσμαν, έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, είδε τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κέντρικ Ναν να φορτώνονται από νωρίς με φάουλ και ξέμεινε από λύσεις στην τελική ευθεία του αγώνα.

Τρομερή εμφάνιση από τον Φουρνιέ με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 24 πόντους είχε ο αποτελεσματικός Βεζένκοφ και 17 πόντους ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που κυριάρχησε στη ρακέτα. Κομβικός ο Τόμας Γουόκαπ, που έβαλε 3/7 τρίποντα, ένα εκ των οποίων ήταν όταν ο Παναθηναϊκός έγινε απειλητικός στο φινάλε. Από τους ηττημένους, 19 πόντους είχε ο Τζέριαν Γκραντ, 15 μέτρησε ο Τι Τζέι Σορτς και 12 ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Το ματς

To πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Βεζένκοφ με τρίποντο (3-0), ενώ ο Ναν απάντησε με σουτ μέσης απόστασης για το 3-2. Ο Φουρνιέ εκτέλεσε επίσης από μακριά (6-2), με τον Χουάντσο να κάνει το ίδιο για το 6-5. Ο Γάλλος πήγε μέχρι το καλάθι (8-5), με τον Λεσόρ να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους για το 8-9. Ο Μιλουτίνοφ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (10-9), ενώ ο Γουόκαπ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το 13-9. Ο Γκραντ βρέθηκε αφύλαχτος και κάρφωσε (13-11), ενώ ο Ναν ισοφάρισε με επιθετικό ριμπάουντ για το 13-13. Ο Βεζένκοφ ανέβασε τη διαφορά με γκολ-φάουλ (18-13), ενώ ο Φουρνιέ με εύκολο λέι απ έγραψε το 20-13. Ο Χέιζ-Ντέιβις έκοψε το σερί των γηπεδούχων με σουτ από μέση απόσταση (20-15), όμως ο καυτός Φουρνιέ έβαλε τρίποντο για το 23-15. Ο Λεσόρ μείωσε με συνεχόμενους πόντους (23-18), με τον Μιλουτίνοφ να απαντά για το 25-18. Ο Γουόρντ εξασφάλισε ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε (27-18), με τον Ρογκαβόπουλο να νικά τον χρόνο για το 27-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καλάθια από Σορτς και Τζόζεφ (31-23), ενώ ο Σλούκας με τρίποντο έγραψε το 31-26. O Mήτογλου έφερε το ματς στον πόντο με τρίποντο από την κορυφή (31-30), ενώ ο Ναν ισοφάρισε με λέι απ σε 32-32. Ο Βεζένκοφ με φλόουτερ έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό (34-32), ενώ ο Τζόουνς με φόλοου κάρφωμα έγραψε το 36-32. Ο Λεσόρ εκμεταλλεύτηκε το μις ματς και κάρφωσε (36-34), ενώ ο Χουάντσο ισοφάρισε σε 36-36. Ο Γκραντ έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (36-38), με τον Μιλουτίνοφ να απαντάει αμέσως για το 38-38. Ο Χουάντσο ευστόχησε σε πολύ δύσκολο σουτ (38-41), με τον Φουρνιέ να βάζει δύο βολές για το 40-41. Ο Βεζένκοφ με λέι απ επανέφερε σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό (43-41), ενώ με δύο βολές έγραψε το 45-41. Ο Ναν έβαλε ένα φοβερό καλάθι (45-43), ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 47-45, όμως ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου επισκίασε ένα κατά τ’ άλλα πολύ εντυπωσιακό 20λεπτο.

Στο δεύτερο μέρος, Γουόρντ και Μιλουτίνοφ έγραψαν το 51-45. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε λύση με διπλή προσπάθεια (51-47), με τον Σορτς να βάζει ωραίο καλάθι για το 53-49. Ο Βεζένκοφ πήρε βολές και τις έβαλε (55-49), ενώ ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε στο τρανζίσιον για το 57-49. Ο Σορτς πήρε πάνω του τον Παναθηναϊκό σε κρίσιμο σημείο και έβαλε συνεχόμενους πόντους (57-55), όμως ο Φουρνιέ βρήκε στόχο σε πολύ δύσκολο τρίποντο για το 60-55. Ο Μήτογλου μείωσε από κοντά μετά από ωραία επίθεση, όμως ο Γάλλος έβαλε κι άλλο μακρινό σουτ για το 63-57. Ο Βεζένκοφ πέτυχε δύσκολο καλάθι (65-57), με τον Ναν να απαντά για το 65-59. Φουρνιέ και Τζόζεφ διαμόρφωσαν το 68-59 από τη γραμμή των βολών, με τον Γκραντ να βάζει κρίσιμο τρίποντο για το 68-62. Ο Βεζένκοφ έγραψε από κοντά το 70-62 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Γκραντ και Φουρνιέ αντάλλαξαν λέι απ, ενώ ο Βεζένκοφ πήγε μέχρι το καλάθι και έγραψε το 74-64. Ο Γάλλος έμεινε αμαρκάριστος και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (77-64), ενώ Γουόκαπ και Τολιόπουλος αντάλλαξαν σουτ για το 80-68. Ο Φουρνιέ συνέχισε να εκτελεί από παντού (83-69), με τον Γκραντ να δίνει μία λύση στον Παναθηναϊκό με γκολ φάουλ για το 83-72. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με δύσκολο τρίποντο σε μονοψήφια διαφορά (84-75), όμως ο Μιλουτίνοφ με συνεχόμενα καρφώματα κράτησε τον Ολυμπιακό σε θέση ελέγχου (88-79). Λεσόρ και Γκραντ έβαλαν μεγάλα καλάθια και έφεραν κοντά τον Παναθηναϊκό (88-84), όμως ο Γουόκαπ έβαλε μεγάλο σουτ για το 91-84. Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε και πάλι απάντηση (93-87), όμως ένα κρίσιμο ριμπάουντ του Φουρνιέ και οι δύο εύστοχες βολές του χάρισαν ουσιαστικά τη νίκη στον Ολυμπιακό, αφού οι «πράσινοι» δεν είχαν χρόνο να επιστρέψουν.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92.

sport-fm.gr