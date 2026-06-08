Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τρίτο ραντεβού στο ΣΕΦ

Νέο ραντεβού για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στο ΣΕΦ (21:00). Η σειρά των τελικών βρίσκεται στο 1-1, με τις δύο ομάδες να μετρούν από μια νίκη στο «σπίτι» τους και απόψε στον Πειραιά αμφότερες θα ψάξουν το προβάδισμα.

Οι ερυθρόλευκοι παρουσιάστηκαν κατώτεροι των προσδοκιών στο δεύτερο ντέρμπι και πλήρωσαν την «άσφαιρη» τρίτη περίοδο, όταν οι πράσινοι πήραν κεφάλι στο σκορ. Από την άλλη, το σύνολο του Αταμάν φαίνεται πως… συνήλθε από την πρώτη ήττα, οι παίκτες ανέβασαν την απόδοσή τους και με τον αγνώριστο -προς το καλύτερο- Χέιζ Ντέιβις έδειξαν σημάδια αντίδρασης.

Πάντως, μετά τον δεύτερο τελικό, η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών αναθερμάνθηκε με φόντο τη διαιτησία και ο «χαρτοπόλεμος» κράτησε για τα καλά. Ευχή όλων απόψε να… κερδίσει το άθλημα. Υπενθυμίζουμε πως οι φίλοι των γηπεδούχων εξάντλησαν τα εισιτήρια και έτσι το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο.

Στο αγωνιστικό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση, ενώ για τον Κώστα Σλούκα θα κριθεί η ετοιμότητά του. Αμφότεροι θεωρούνται εξαιρετικά αμφίβολοι.