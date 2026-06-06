Βίντεο Ολυμπιακού με Γιαννακόπουλο στο Telekom Center: «Ο influencer σε δράση»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) σε μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο τις αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

«Ο influencer σε δράση, Vol. άπειρο», αναφέρει το ποστάρισμα των «ερυθρόλευκων», μέσω του οποίου καταγγέλλουν τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Telekom Center.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποίησε ότι προσέφυγε στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας πολύ αυστηρή τιμωρία του Γιαννακόπουλου.

Δείτε το ποστάρισμα:

sport-fm.gr