Απαίτησε το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος!

Η αντίδραση όλης της ομάδας μετά τον αποκλεισμό, η γενικότερη χαλαρότητα που επέδειξαν μετά την πίκρα που πότισαν τον κόσμο και η απαίτηση για πρωτάθλημα αποτέλεσαν το τρίπτυχο της ομιλίας του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς παίκτες και προπονητές.

Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα στους παίκτες προσπαθώντας να τους συνετίσει μετά την συμπεριφορά που επέδειξαν μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια καθώς όλη η ομάδα είχε μια… σπάνια χαλαρότητα για τη δεδομένη χρονική στιγμή αντί να σκύψει το κεφάλι για να δουλέψει ενόψει των τελικών.

Ο DPG που συνήθως είναι πολύ εγκάρδιος και πάντα με θετική στάση απέναντι στην ομάδα ήταν τελείως διαφορετικός αυτή τη φορά και έκανε ξεκάθαρη την απαίτηση για πρωτάθλημα για τον κόσμο και τον σύλλογο.

sdna.gr