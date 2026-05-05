Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης: Τσεκάρει το εισιτήριο για Αθήνα η «Βασίλισσα»

Με στόχο να τελειώσει τη σειρά και να «κλείσει» θέση στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Βουλγαρία για το Game 3 (19:00) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Ισπανοί προηγούνται 2-0 με δύο άνετες νίκες στην Ισπανία, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι έκανε επίδειξη δύναμης επικρατώντας 102-75.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκει λύσεις από παντού, με τους Φακούντο Καμπάτσο και Μάριο Χεζόνια να ηγούνται επιθετικά, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στη ρακέτα.

Η απουσία του Βάλτερ Ταβάρες λόγω τραυματισμού στο γόνατο αναγκάζει τους Άλεξ Λεν και τους Ουσμάν Γκαρούμπα να παίρνουν περισσότερα λεπτά και ευθύνες.

Από την άλλη, η Χάποελ παίζει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί. Το Game 3 στην Arena Botevgrad είναι «τελικός», με την ομάδα του Τελ Αβίβ να καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο δεύτερο ματς.

Για να μείνει ζωντανή στη σειρά, η Χάποελ χρειάζεται μεγάλη εμφάνιση από τους ωσεί παρόντες μέχρι τώρα στη σειρά Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς, με τον Ντανιέλ Οτούρου να είναι ο μόνος διασωθείς, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Ταβάρες.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η Ρεάλ έχει το απόλυτο στα παιχνίδι με τη Χάποελ τη φετινή σεζόν (4-0), έχοντας κερδίσει και τα δύο ματς στην κανονική διάρκεια, καθώς επίσης και τα δύο πρώτα στη σειρά.