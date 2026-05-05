Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης: Τσεκάρει το εισιτήριο για Αθήνα η «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μπροστά με 2-0 στη σειρά και μία νίκη μακριά από το Final Four της Αθήνας, την ώρα που η Χάποελ Τελ Αβίβ παίζει τα ρέστα της για να παραμείνει ζωντανή.

Με στόχο να τελειώσει τη σειρά και να «κλείσει» θέση στο Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Βουλγαρία για το Game 3 (19:00) απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Ισπανοί προηγούνται 2-0 με δύο άνετες νίκες στην Ισπανία, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι έκανε επίδειξη δύναμης επικρατώντας 102-75.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκει λύσεις από παντού, με τους Φακούντο Καμπάτσο και Μάριο Χεζόνια να ηγούνται επιθετικά, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα στη ρακέτα.

Η απουσία του Βάλτερ Ταβάρες λόγω τραυματισμού στο γόνατο αναγκάζει τους Άλεξ Λεν και τους Ουσμάν Γκαρούμπα να παίρνουν περισσότερα λεπτά και ευθύνες.

 Από την άλλη, η Χάποελ παίζει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί. Το Game 3 στην Arena Botevgrad είναι «τελικός», με την ομάδα του Τελ Αβίβ να καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο δεύτερο ματς.

Για να μείνει ζωντανή στη σειρά, η Χάποελ χρειάζεται μεγάλη εμφάνιση από τους ωσεί παρόντες μέχρι τώρα στη σειρά Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς, με τον Ντανιέλ Οτούρου να είναι ο μόνος διασωθείς, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Ταβάρες.

 Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η Ρεάλ έχει το απόλυτο στα παιχνίδι με τη Χάποελ τη φετινή σεζόν (4-0), έχοντας κερδίσει και τα δύο ματς στην κανονική διάρκεια, καθώς επίσης και τα δύο πρώτα στη σειρά.

