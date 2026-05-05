Μονακό-Ολυμπιακός: Στο Πριγκιπάτο με διάθεση για σκούπα οι Πειραιώτες

Στο Πριγκιπάτο για να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final Four της φετινής Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στο Μόντε Κάρλο για να αντιμετωπίσουν απόψε (20:45 τη Μονακό, στην τρίτη συνάντηση των δύο ομάδων στη σειρά τους για τα playoffs.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα δύο πρώτα παιχνίδια που διεξήχθησαν στο κατάμεστο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας επιβλητικές εμφανίσεις τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο παιχνίδι. Οι δύο νίκες του με 91-70 και με 94-64 δεν άφησαν κανένα απολύτως περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το ποια από τις δύο ομάδες έχει τον πρώτο λόγο γι την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εμφανίζονται απολύτως συγκεντρωμένοι και να κάνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη… δουλειά, για να πάρουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά.

Στα αγωνιστικά, ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο Game 2, συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση του και δεν ταξίδεψε στο Μονακό με την υπόλοιπη ομάδα, αποτελώντας τη μοναδική απουσία για τους «ερυθρόλευκους». Μένει να δούμε ποιους θα επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τη δωδεκάδα του, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final 4. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να τελειώσουμε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν, αύριο. Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα φάιναλ φορ, το αξίζουμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας στο παρκέ», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η Μονακό βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο, ψάχνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες και μια επική ανατροπή, αν θέλει να προκριθεί στο τρίτο Final Fouρ της ιστορίας της. Στα δύο πρώτα παιχνίδια υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ενώ πλέον θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση στην έδρα της, εκεί όπου έχει νικήσει στις 4 από τις 5 πιο πρόσφατες συναντήσεις της με τους Πειραιώτες.

Ωστόσο, απόψε το έργο της θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αφού ο Μαρκοϊσβίλι καλείται να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες. Ο τραυματίας Μίροτιτς δεν αγωνίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια και παραμένει εκτός δράσης, ο Τάις δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό που αποκόμισε στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού κατά τη διάρκεια του Game 2, ενώ νοκ-άουτ με τραυματισμό τέθηκε και ο Ντιαλό. Από την άλλη, ο Τζέιμς θα αγωνιστεί κανονικά, αφού η ποινή που του επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα για το… ξέσπασμά του στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, είναι με αναστολή.

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Μαρκοϊσβίλι.

Διαιτητές θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).