Μαρκοϊσβίλι: «Πρέπει να αντιδράσουμε - Κλειδί η άμυνα κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι έστειλε μήνυμα αντίδρασης ενόψει του τρίτου αγώνα της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του έχει ακόμη «ζωή» στη σειρά, παρά τα δύο πρώτα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Γεωργιανός στάθηκε κυρίως στην αμυντική λειτουργία, τονίζοντας πως εκεί θα κριθούν πολλά, ενώ αναγνώρισε την επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, επισημαίνοντας πως η κούραση είναι εμφανής, όμως δεν αποτελεί δικαιολογία για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε.Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα playoffs. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»