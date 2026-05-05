Ορίστηκε η Εκλογική Συνέλευση της ΑΕΛ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα είναι και Εκλογική, στις 02 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα St. George, παραπλεύρως του κλειστού γηπέδου “Νίκος Σολομωνίδης” στην οδό Γεωργίου Θυρώτου 1, 3012, Λεμεσός.

1. Η Ημερήσια Διάταξη θα περιλαμβάνει:

α) Απολογισμό απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Καταστατικές Τροποποιήσεις.

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 9(8) οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να εγγράψει θέμα προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) μέρες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 30 Μαΐου 2026 στις 23:59 για εξέταση. Όλα τα θέματα να στέλνονται επώνυμα (Ονοματεπώνυμο & Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας για ταυτοποίηση ενεργού μέλους) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@aelimassol.com. Οποιοδήποτε αίτημα σταλεί είτε ανώνυμα, είτε από μη μέλη του Σωματείου δεν θα εξετάζεται.

3. Σύμφωνα με τα Άρθρα 8(2) και 8(3), δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΤΓΣ έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που:

α) Ήταν εγγεγραμμένα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή έως τις 02 Μαρτίου 2026.

β) Έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

4. Σύμφωνα με τα Άρθρα 13(2) και 13(3), όσα μέλη ενδιαφέρονται για υποβολή υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θα πρέπει:

α) Να ενημερώσουν εγγράφως τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 26 Μαΐου 2026 στις 23:59 η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aelimassol.com.

β) Να είναι εγγεγραμένα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 02 Μαρτίου 2026 και να έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

γ) Οι υποψηφιότητες να συνυπογράφονται από δύο (2) υφιστάμενα μέλη του Σωματείου με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 02 Μαρτίου 2026.

5. Επίτιμα μέλη και αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Την ημέρα της ΤΓΣ δεν θα γίνονται πληρωμές και δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.

7. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής μέλους είναι στις 13 Μαΐου 2026.

Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΕΛ

05 Μαΐου 2026