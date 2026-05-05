ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ορίστηκε η Εκλογική Συνέλευση της ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ορίστηκε η Εκλογική Συνέλευση της ΑΕΛ

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού για την Τακτική Γενική/Εκλογική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα είναι και Εκλογική, στις 02 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα St. George, παραπλεύρως του κλειστού γηπέδου “Νίκος Σολομωνίδης” στην οδό Γεωργίου Θυρώτου 1, 3012, Λεμεσός.

1. Η Ημερήσια Διάταξη θα περιλαμβάνει:

α) Απολογισμό απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Καταστατικές Τροποποιήσεις.

 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 9(8) οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να εγγράψει θέμα προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) μέρες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 30 Μαΐου 2026 στις 23:59 για εξέταση. Όλα τα θέματα να στέλνονται επώνυμα (Ονοματεπώνυμο & Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας για ταυτοποίηση ενεργού μέλους) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@aelimassol.com. Οποιοδήποτε αίτημα σταλεί είτε ανώνυμα, είτε από μη μέλη του Σωματείου δεν θα εξετάζεται.

3. Σύμφωνα με τα Άρθρα 8(2) και 8(3), δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΤΓΣ έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη που:

α) Ήταν εγγεγραμμένα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή έως τις 02 Μαρτίου 2026.

 

β) Έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

 

4. Σύμφωνα με τα Άρθρα 13(2) και 13(3), όσα μέλη ενδιαφέρονται για υποβολή υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θα πρέπει:

α) Να ενημερώσουν εγγράφως τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 26 Μαΐου 2026 στις 23:59 η οποία είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aelimassol.com.

 

β) Να είναι εγγεγραμένα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 02 Μαρτίου 2026 και να έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

 

γ) Οι υποψηφιότητες να συνυπογράφονται από δύο (2) υφιστάμενα μέλη του Σωματείου με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ΤΓΣ, δηλαδή μέχρι τις 02 Μαρτίου 2026.

 

5. Επίτιμα μέλη και αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

6. Την ημέρα της ΤΓΣ δεν θα γίνονται πληρωμές και δεν θα πραγματοποιούνται εγγραφές.

7. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής μέλους είναι στις 13 Μαΐου 2026.

Με εκτίμηση,

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΕΛ

 

05 Μαΐου 2026

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη