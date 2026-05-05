Όλα τα δεδομένα για Στρακόσια – Η κατάσταση του και οι εκτιμήσεις

Μέχρι το 83ο λεπτό ο Θωμάς Στρακόσια είχε κάνει τη δουλειά του. Εκεί που έπρεπε στις φάσεις του Τεττέη και του Κυριακόπουλου στο α’ ημίχρονο, κρατώντας το μηδέν πίσω για την ΑΕΚ σε ένα ακόμη κομβικό παιχνίδι. Δεν είχε δεχθεί καν τελικές από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στα πρώτα ματς των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Στην Λεωφόρο πιέστηκε περισσότερο. Και ανταποκρίθηκε. Σε εκείνο το λεπτό ο Τσέριν έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά. Αναγκάστηκε στον αέρα και ενώ έκανε την εκτόξευση του προς τα δεξιά, να σηκώσει απότομα το αριστερό του χέρι ψηλά για να αποκρούσει σωτήρια το σουτ του αντιπάλου του. Στην εξέλιξη της φάσης έπεσε και μπλόκαρε σταθερά την μπάλα, από το τσαφ του Καλάμπρια.

Η φάση του τραυματισμού του Στρακόσια

Στο σουτ του Τσέριν, όταν σήκωσε απότομα το αριστερό χέρι, χτύπησε. Ένιωσε έντονους πόνους, έπεσε στο έδαφος και βούρκωσε από τον πόνο, με τον γιατρότης ΑΕΚ Νίκο Τζουρούδη να σπεύδει πάνω του. Τελικά ο Αλβανός γκολκίπερ παρά τους πόνους έμεινε στο χορτάρι μέχρι το τέλος του ματς. Στο 92’ έκλεισε σωστά το πεδίο του Μπακασέτα προς την εστία του και η μπάλα έφυγε άουτ. Δύο λεπτά μετά από το μακρινό σουτ του Ζαρουρί που έσκασε μπροστά του, δυσκολεύτηκε λόγω του πόνου να συγκρατήσει την μπάλα και η παρουσία του Ρέλβας έσωσε την ΑΕΚ από τα χειρότερα.

Για λόγους… ασφαλείας ο Μπρινιόλι είχε σηκωθεί για να παίξει, αλλά δεν χρειάστηκε. Η ανταπόκριση του Στρακόσια ήταν θετικό σημάδι. Τη Δευτέρα στα Σπάτα ήταν πολύ καλύτερα και έδειξε ότι δεν έχει σημαντικό πρόβλημα, ενώ την Τρίτη η ομάδα έχει ρεπό. Έτσι, την προσεχή Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια στο μεγάλο και κρίσιμο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό ο Στρακόσια θα είναι διαθέσιμος και ξανά βασικός, όπως όλη την σεζόν φέτος.

Ο 31χρονος μετρά 45 συμμετοχές σε Ελλάδα-Ευρώπη, έχει δεχθεί 34 γκολ, σε 24 ματς έχει κρατήσει το μηδέν και η ΑΕΚ στα πλέι οφ είναι η μόνη ομάδα με απαραβίαστη εστία. Και ο Στρακόσια από τον Ιούλιο του 2025 μέχρι και σήμερα είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες της εξαιρετικής πορείας της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς.

