Πάτρα: Τραυματίστηκε ο διαιτητής και αντικαταστάθηκε από… δημοσιογράφο!

Απίθανο σκηνικό σε αγώνα της ΕΠΣ Αχαΐας, με μαθητευόμενο δημοσιογράφο να εκτελεί χρέη επόπτη μετά τον τραυματισμό του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης!

Ο Πανιώνιος Αχιλλέας πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Αχαΐας, επικρατώντας με άνεση 4-0 της Αργυράς Πατρών και εξασφαλίζοντας παράλληλα την άνοδο στην Α’ κατηγορία.

Η αναμέτρηση, ωστόσο, απέκτησε απρόσμενη τροπή στο 65ο λεπτό, όταν ο διαιτητής Διονύσης Χριστοδουλάτος δέχθηκε δυνατό χτύπημα από τη μπάλα στα πλευρά, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αποχώρησε προσωρινά στον πάγκο. Παρά τις προσπάθειες, ενημέρωσε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω πόνων, προκαλώντας ολιγόλεπτη διακοπή.

Με βάση τον ΚΑΠ, καθήκοντα διαιτητή ανέλαβε άλλος αξιωματούχος της αναμέτρησης, όμως προέκυψε κενό στη θέση του βοηθού. Έτσι, μετά από συνεννόηση των ομάδων με την ΕΠΣ, επιλέχθηκε φίλαθλος από την εξέδρα, όπως αναφέρει το "Sportsup.gr".

Ο μαθητευόμενος δημοσιογράφος του ΣΠΟΡFM Πάτρας, Οδυσσέας Φουρτούνης φόρεσε τη στολή, πήρε το σημαιάκι και βοήθησε ώστε το ματς να ολοκληρωθεί κανονικά, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της σεζόν.

sdna.gr